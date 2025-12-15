Adiós a las uñas rojas: la nueva tendencia que llega en Navidad y se ha convertido en mi obsesión

La Navidad es una de las épocas más especiales del año, un momento en el que muchas personas buscan lucir elegantes y reflejar su mejor versión. Más allá de la ropa y los accesorios, las uñas juegan un papel clave en la imagen personal, ya que completan el look y aportan un toque distintivo. Durante estas fiestas, las tendencias en manicura se vuelven protagonistas, ofreciendo opciones creativas, sofisticadas y llenas de estilo. ¿Cuál es la nueva tendencia que llega en Navidad?

En general, se inclinan hacia estilos refinados y contemporáneos que aportan elegancia sin caer en lo tradicional. La influencer Naty Romero, destaca que «este 2025 las uñas navideñas vienen más elegantes, luminosas y minimalistas que nunca. Colores cálidos, brillos sutiles y diseños que combinan con cualquier outfit festivo». Entre los colores más populares destacan los tonos nude con acabados perlados, los metalizados en plata o dorado, los verdes profundos, el azul noche y los esmaltes translúcidos decorados con detalles minimalistas.

La nueva tendencia que llega en Navidad

También se llevan los efectos glaseados, las uñas espejo y los diseños con brillo sutil. La manicura francesa reinventada continúa siendo una favorita, esta vez con bordes cromados, glitter plateado o líneas irregulares.

Para quienes buscan originalidad, los patrones geométricos, los detalles en 3D, las estrellas y los toques holográficos ofrecen resultados modernos y sofisticados. Estas opciones permiten adaptarse a cualquier look navideño manteniendo una estética delicada, elegante y con mucho estilo.

La nueva tendencia que llega en Navidad: ¿cómo serán las uñas?

Las tendencias actuales ofrecen una variedad de estilos elegantes y modernos, ideales para quienes desean lucir uñas navideñas con un toque diferente:

Tonos nude elegantes

Colores suaves como beige, crema o rosado claro aportan sofisticación y combinan con cualquier outfit.

Plateado metálico

Perfecto para un look futurista y festivo; aporta brillo sin excesos.

Dorado cálido

Un clásico navideño renovado: funciona en acabados lisos, glitter o nail art minimalista.

Verde esmeralda

Elegante, profundo y perfecto para las fiestas sin caer en lo tradicional.

Manicura francesa invertida o con detalles brillantes

La versión moderna del estilo clásico con bordes metálicos. La influencer Cristina Portero aconseja usarlos con colores granates o verdes oscuros, «o darle un toque navideño con decoraciones en tonos verdes y rojos».

Uñas espejo o cromadas

Una tendencia moderna y llamativa, perfecta para quienes buscan destacar.

Uñas: la nueva tendencia que llega en Navidad

Si buscas algo creativo y fuera de lo común, estas opciones de manicura son perfectas para innovar:

Con diseños de estrellas y constelaciones: bases oscuras decoradas con líneas doradas o plateadas.

Efecto hielo: combinación de tonos fríos, microglitter y detalles que imitan cristales congelados.

Textura en 3D: perlas pequeñas, relieves discretos o decoraciones transparentes para un acabado artístico.

Minimalista: líneas finas, puntos metálicos o detalles en una sola uña para un look elegante.

El paso a paso para lograr una manicura perfecta en Navidad

Una manicura bien hecha marca la diferencia, especialmente durante las fiestas. Para lograrla, es necesario seguir estos pasos:

Limpia y prepara la uña: retira esmalte anterior y lava las manos para eliminar impurezas.

Lima y da forma: elige la forma que prefieras: cuadrada, ovalada, almendrada o ballerina.

Cuidado de cutículas: suaviza con removedor, empuja suavemente y evita cortarlas para mantenerlas saludables.

Pulido suave: pule la superficie para mejorar la adherencia del esmalte.

Aplica una base protectora: evita manchas y fortalece la uña.

Añade dos capas del esmalte elegido: pinta con movimientos uniformes y finos para evitar acumulaciones.

Realiza el diseño o nail art: utiliza pinceles finos, pegatinas o herramientas especiales según el estilo deseado.

Aplica top coat: da brillo, protege el diseño y prolonga la duración.

Secado adecuado: espera el tiempo necesario o usa lámpara UV/LED si aplicas semipermanente.

Hidratación final: usa aceite para cutículas y crema hidratante.

Consejos para conservar las uñas perfectas durante la Navidad

Mantener las uñas lindas y saludables es fundamental para que la manicura dure más tiempo y para la nueva tendencia que llega en Navidad: