Adiós a las uñas rojas: la nueva tendencia que llega en Navidad y se ha convertido en mi obsesión
Más allá de la ropa y los accesorios, las uñas juegan un papel clave
Entre los colores más populares destacan los tonos nude con acabados perlados
También se llevan los efectos glaseados, las uñas espejo y los diseños con brillo sutil
La Navidad es una de las épocas más especiales del año, un momento en el que muchas personas buscan lucir elegantes y reflejar su mejor versión. Más allá de la ropa y los accesorios, las uñas juegan un papel clave en la imagen personal, ya que completan el look y aportan un toque distintivo. Durante estas fiestas, las tendencias en manicura se vuelven protagonistas, ofreciendo opciones creativas, sofisticadas y llenas de estilo. ¿Cuál es la nueva tendencia que llega en Navidad?
En general, se inclinan hacia estilos refinados y contemporáneos que aportan elegancia sin caer en lo tradicional. La influencer Naty Romero, destaca que «este 2025 las uñas navideñas vienen más elegantes, luminosas y minimalistas que nunca. Colores cálidos, brillos sutiles y diseños que combinan con cualquier outfit festivo». Entre los colores más populares destacan los tonos nude con acabados perlados, los metalizados en plata o dorado, los verdes profundos, el azul noche y los esmaltes translúcidos decorados con detalles minimalistas.
La nueva tendencia que llega en Navidad
También se llevan los efectos glaseados, las uñas espejo y los diseños con brillo sutil. La manicura francesa reinventada continúa siendo una favorita, esta vez con bordes cromados, glitter plateado o líneas irregulares.
Para quienes buscan originalidad, los patrones geométricos, los detalles en 3D, las estrellas y los toques holográficos ofrecen resultados modernos y sofisticados. Estas opciones permiten adaptarse a cualquier look navideño manteniendo una estética delicada, elegante y con mucho estilo.
La nueva tendencia que llega en Navidad: ¿cómo serán las uñas?
Las tendencias actuales ofrecen una variedad de estilos elegantes y modernos, ideales para quienes desean lucir uñas navideñas con un toque diferente:
Tonos nude elegantes
Colores suaves como beige, crema o rosado claro aportan sofisticación y combinan con cualquier outfit.
Plateado metálico
Perfecto para un look futurista y festivo; aporta brillo sin excesos.
Dorado cálido
Un clásico navideño renovado: funciona en acabados lisos, glitter o nail art minimalista.
Verde esmeralda
Elegante, profundo y perfecto para las fiestas sin caer en lo tradicional.
Manicura francesa invertida o con detalles brillantes
La versión moderna del estilo clásico con bordes metálicos. La influencer Cristina Portero aconseja usarlos con colores granates o verdes oscuros, «o darle un toque navideño con decoraciones en tonos verdes y rojos».
Uñas espejo o cromadas
Una tendencia moderna y llamativa, perfecta para quienes buscan destacar.
Uñas: la nueva tendencia que llega en Navidad
Si buscas algo creativo y fuera de lo común, estas opciones de manicura son perfectas para innovar:
- Con diseños de estrellas y constelaciones: bases oscuras decoradas con líneas doradas o plateadas.
- Efecto hielo: combinación de tonos fríos, microglitter y detalles que imitan cristales congelados.
- Textura en 3D: perlas pequeñas, relieves discretos o decoraciones transparentes para un acabado artístico.
- Minimalista: líneas finas, puntos metálicos o detalles en una sola uña para un look elegante.
El paso a paso para lograr una manicura perfecta en Navidad
Una manicura bien hecha marca la diferencia, especialmente durante las fiestas. Para lograrla, es necesario seguir estos pasos:
- Limpia y prepara la uña: retira esmalte anterior y lava las manos para eliminar impurezas.
- Lima y da forma: elige la forma que prefieras: cuadrada, ovalada, almendrada o ballerina.
- Cuidado de cutículas: suaviza con removedor, empuja suavemente y evita cortarlas para mantenerlas saludables.
- Pulido suave: pule la superficie para mejorar la adherencia del esmalte.
- Aplica una base protectora: evita manchas y fortalece la uña.
- Añade dos capas del esmalte elegido: pinta con movimientos uniformes y finos para evitar acumulaciones.
- Realiza el diseño o nail art: utiliza pinceles finos, pegatinas o herramientas especiales según el estilo deseado.
- Aplica top coat: da brillo, protege el diseño y prolonga la duración.
- Secado adecuado: espera el tiempo necesario o usa lámpara UV/LED si aplicas semipermanente.
- Hidratación final: usa aceite para cutículas y crema hidratante.
Consejos para conservar las uñas perfectas durante la Navidad
Mantener las uñas lindas y saludables es fundamental para que la manicura dure más tiempo y para la nueva tendencia que llega en Navidad:
- Hidrata las cutículas todos los días
- Mantiene la uña fuerte y evita grietas.
- Usa guantes al limpiar o lavar los platos
Los detergentes y el agua caliente dañan el esmalte y resecan la piel.
- Evita usar las uñas como herramientas
- No abras envases ni rasques superficies con ellas.
- Evita golpes de calor y agua muy caliente
- Estos factores aceleran el levantamiento del esmalte.
- Opta por productos sin tóxicos: protegen la salud de tus uñas a largo plazo.
- Consume alimentos ricos en biotina y proteínas: ayudan a fortalecer las uñas desde dentro.
- Da descansos entre manicuras: permite que la lámina ungueal respire y se recupere.
- Lima suavemente si notas bordes levantados: así evitas roturas mayores.
- Mantén una rutina semanal de cuidado: es clave para tener uñas bonitas durante todo el año.