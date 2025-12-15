La madre del supuesto hermano secreto de Paquirri rompe su silencio: «Mi hijo es un Rivera»

Este fin de semana, en una de las nuevas entregas del programa Fiesta presentado por Emma García, han contado con el testimonio de Antonia Muñoz, una mujer que supuestamente tuvo un romance con Antonio Rivera, padre de Paquirri, fruto de la cual nació un hombre que, en la actualidad, tiene 38 años. Décadas después, Antonia Muñoz ha querido romper su silencio en el programa Fiesta, con la firme intención de dar a conocer varios detales no solamente de su hijo, sino también de su vínculo con la familia Rivera. Así pues, desveló que el presunto hermano de Paquirri se llama Curro, nació en 1987 y actualmente vive en Zahara de los Atunes (Cádiz). Kike Calleja, periodista y colaborador del programa que se emite cada fin de semana en Telecinco, aseguró que Antonia Muñoz conoció a Antonio Rivera cuando trabajaba en la ganadería de la familia. Poco después, cuando apenas tenía 18 años, se quedó embarazada.

«Ella me cuenta que no se sintió bien tratada en esa familia», comenzó explicando Kike Calleja en Fiesta. Acto seguido, fue mucho más allá: «Me dice que cuando se queda embarazada y se lo cuenta a Antonio, este le dice que no se va a hacer cargo de él, pero que tiene que permitirle ser el padrino del niño y que se tiene que llamar Francisco (Curro)». Por aquel entonces, Antonia Muñoz estaba casada con Andrés, su marido, la persona que reconoció a Curro como hijo y que, años después, se enteró de la presunta paternidad de Rivera. Ahora que su marido ha fallecido, Antonia siente la libertad de poder hablar de la familia Rivera y desvelar lo que todavía no se ha dicho de ellos. «Mi hijo se enteró por la tele de quién era su padre, me echó en cara que yo no se lo hubiera contado y tenía toda la razón», explicó Muñoz.

Por si fuera poco, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «A mí los Rivera me han engañado como a un perro. Las pruebas salieron negativas porque ellos las manipularon, pero a mí no me hace falta una prueba para saber que mi hijo es un Rivera». Se refiere a la prueba de paternidad que Curro se hizo utilizando una muestra de ADN del hijo mayor de Antonio Rivera, que salieron negativas.

Kike Calleja no tuvo reparos a la hora de arrojar luz respecto a este asunto: «Antonia me cuenta que, antes de saber el resultado de las pruebas, los Rivera le dijeron a Antonia que iban a salir negativas porque cuando Antonio Rivera y su mujer se casaron ella llevaba embarazada seis meses, dando a entender que Riverita no era hijo biológico del patriarca».

Silvia Álamo, compañera de Fiesta, puso rumbo a Cádiz para conocer la reacción de Teresa Rivera, hermana de Paquirri, a este testimonio. Como era de esperar, la hija de Antonio Rivera se quedó sin palabras con la historia que le comentó la reportera. «Ni siquiera se acordaba de ella», aseguró la periodista, tras la reacción de la madre de Canales Rivera.