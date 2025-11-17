Emma García, descolocada tras la decisión del equipo de ‘Fiesta’: «¡Qué asco!»

No es ningún secreto que, cada fin de semana, el equipo de Fiesta hace un excepcional trabajo para poder sorprender a todos y cada uno de los espectadores de Telecinco. No solamente cuentan con exclusivas y testimonios, sino también dan consejos a la audiencia para que tengan en cuenta en su día a día. Un claro ejemplo lo encontramos en lo sucedido este fin de semana, cuando el programa conducido por Emma García no dudó en aprovechar la ocasión que se le había presentado para hacer hincapié en la peligrosidad del anisakis, un parásito que tiene forma de gusano y que habita en los peces. Debemos tener en cuenta que, si es ingerido, puede llegar a derivar en graves intoxicaciones hasta tal punto de provocar la muerte. Así pues, en esta entrega de Fiesta, contaron con la presencia de David Céspedes como especialista en salud pública, pero también con el biólogo José Antonio López Guerrero.

Ambos, junto al redactor Martín de la Torre y la propia Emma García, quisieron analizar un pescado en directo. Fue entonces cuando, en plena inspección, la presentadora de Fiesta no daba crédito a lo que se estaba emitiendo, en directo, en Telecinco: «Ay, ¡qué asco, por favor! Yo no puedo con esto», aseguró, visiblemente impactada con la imagen en cuestión. Al ver que el equipo del programa que se emite en la cadena principal de Mediaset había hecho caso omiso a sus palabras, no dudó en mostrarse mucho más concreta: «Oye, por favor. Quitad esa imagen de la televisión, Eva», solicitó a la directora de Fiesta. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no consiguió su cometido, puesto que el resto de personas que se encontraba en plató continuó con su análisis del pescado y el posterior análisis de su hallazgo en directo.

Tras su inesperada reacción a lo que estaba ocurriendo en el programa, Emma García volvió a pronunciarse al respecto: «Nos hemos quedado con esta imagen. Y es que están los tres ahí emocionados cazando anisakis», comenzó diciendo. Acto seguido, la presentadora no dudó un solo segundo en mostrar su seriedad para tratar de dejar algo muy claro a los espectadores.

«Los anisakis están en algunos pescados, en algunas piezas, en algunas partes, pero, efectivamente, si los cocinamos bien o los congelamos bien, no tiene que haber ningún problema», comentó a la audiencia del programa que presenta cada fin de semana. A pesar de que la vasca pasó un mal rato en directo, quiso hacer alarde de su profesionalidad para hacer hincapié en la importancia de prevenir este parásito.

Entre otras cuestiones, porque es tremendamente peligroso para la salud de las personas. Por lo tanto, para evitar que suceda una desgracia –puesto que este parásito puede llegar a provocar la muerte- debemos ser profundamente precavidos. De ahí que siempre se recomiende poner remedio antes de que sea demasiado tarde. Un consejo que hay que tener en cuenta todo el año, pero especialmente en la época navideña, donde se consume mucho más pescado de lo habitual.