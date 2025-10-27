Emma García planta cara al equipo de ‘Fiesta’ tras su último movimiento: «No puedo»

El pasado sábado, 25 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Fiesta. El popular formato, presentado por Emma García, está haciendo frente a una nueva decisión de Mediaset España. Aunque solo ocupan la franja de las tardes los fines de semana, los altos cargos de la cadena han considerado que lo mejor es recortar la duración del programa, pues pretenden que Agárrate como puedas tenga el éxito que en su día obtuvo Reacción en cadena. Eso sí, esto no ha bajado los ánimos en los trabajadores del formato televisivo. De hecho, durante la última entrega se vivió un curioso momento.

El psicólogo Guillermo Fouces acudió al espacio televisivo para hablar de las fobias. De esta manera, el profesional habló de los miedos que padecen algunas de las celebridades del panorama nacional. Un tema muy curioso donde quiso dejar claro que la mayoría de las fobias se producen por algún trauma que no ha sido superado. «Algunas las tenemos porque nuestro cuerpo nos prepara para algo que no es habitual», explicó. Asimismo, la presentadora quiso saber cómo un miedo puede convertirse en algo más grande, una fobia. «Puedes tener miedo a algo y, a corto plazo, dejas de enfrentarte a ello. Pero, a largo plazo, ese miedo va creciendo. Es como una bola de nieve en la que cada vez vas a tener más miedo, convirtiéndose en un miedo irracional», le contó.

Por su parte, Emma García ha confesado que siente fobia por las serpientes. Pero, en su caso, no sabe como vencer este gran miedo que padece. Ante ello, el psicólogo fue honesto. «Una forma sería tocar la serpiente directamente para que suba la ansiedad y, al ver que no pasa nada, la ansiedad baje. O algo más secuencial, como ir acerándose progresivamente a la serpiente», indicó.

Pero, la comunicadora no estaba dispuesta a enfrentar su fobia. «No puedo, no puedo. Lo estás contando y no puedo», dijo con nerviosismo. El programa fue avanzando y el psicólogo continuó hablando del tema. Fue entonces cuando la presentadora le dijo a sus compañeros que sería buena idea que algunos de sus compañeros hiciesen frente a su mayor fobia en directo, puesto que así aprovechaban que el experto estaba en plató.

Emma García se muestra tajante: «Tampoco tengo necesidad»

Lo que jamás se imaginó la comunicadora era que su idea terminaría poniéndola entre la espada y la pared, puesto que, en dirección, consideraron que ya iba siendo hora que enfrentase su miedo a las serpientes. Una propuesta que ha dejado a la presentadora de piedra. Pero, lejos de quedarse callada, se mostró muy tajante con la organización.

Emma García siente auténtico pavor por las serpientes. Por ello, y por muy profesional que sea, no iba a hacer frente a este miedo en ese momento. Por ello, y tras negarse de manera rotunda, dejó claro que se iría si veía algún reptil entrar por el plató. «Yo no. A mí me traes una serpiente y no presento el programa porque tampoco tengo necesidad», sentenció.