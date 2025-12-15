Moreno rozaría la mayoría absoluta en Andalucía ante la subida de Vox y el peor PSOE-A de la historia

El PP-A de Juanma Moreno volvería a ganar las elecciones andaluzas, esta vez al borde de la mayoría absoluta tras la crisis de los cribados de cáncer de mama, según el barómetro publicado este lunes por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra). Los populares obtendrían el 40,2% de los votos, con una ventaja de 18,8 puntos sobre el PSOE-A de María Jesús Montero, que caería al 21,4%, su peor resultado histórico en la comunidad. Vox sigue al alza como tercera fuerza.

Con estos resultados, el PP-A podría mantener por la mínima o perder la mayoría absoluta lograda en junio de 2022. En comparación con el anterior barómetro, difundido en octubre, Vox crecería en estimación de voto hasta cosechar el 17,5% de los sufragios, superando así a Sumar –equiparada en el sondeo a Por Andalucía–, que quedaría como cuarta fuerza con el 7,5% de apoyo. Adelante Andalucía se situaría como quinta candidatura, con el 6,1% de los votos.

Con estos datos, sólo Vox y Adelante Andalucía mejorarían sus resultados respecto a las autonómicas de 2022, con subidas del 4% y del 1,5%, respectivamente, mientras que el PP-A perdería un 2,9%, el PSOE-A un 2,7% y Por Andalucía un 0,2%.

Reparto de escaños

Traducido en representación parlamentaria, el barómetro otorga al PP-A entre 53 y 55 escaños, frente a los 58 actuales (la mayoría absoluta se sitúa en 55 diputados). El PSOE-A de Montero bajaría de sus actuales 30 escaños a una horquilla de entre 25 y 28, lo que supondría el peor resultado histórico de los socialistas andaluces.

Vox obtendría entre 19 y 22 escaños, frente a los 14 actuales. Por Andalucía-Sumar lograría entre cinco y seis diputados, los mismos o uno más que ahora, mientras que Adelante Andalucía, marca encabezada por José Ignacio García, se movería entre dos y tres parlamentarios (actualmente tiene dos).

Preferencias de liderazgo

A la pregunta sobre quién debería ser ahora presidente de la Junta, Juanma Moreno es el candidato preferido para uno de cada tres andaluces (33,1%). Le siguen María Jesús Montero (19,4%) y José Ignacio García (7,1%), por delante del portavoz de Vox, Manuel Gavira (4,4%).

Pese a ello, más de la mitad de los encuestados suspende la gestión de Moreno: un 55,8% la califica de «mala» (29,6%) o «muy mala» (26,2%), frente al 41,2% que la considera «buena» (34,1%) o «muy buena» (7,1%).

Cabe recalcar que se trata del primer sondeo publicado tras la crisis provocada por los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama del sistema sanitario andaluz. El barómetro anterior, difundido a finales de octubre, todavía no reflejaba el sentir de los andaluces al respecto.

Una valoración similar recibe la gestión del Gobierno del PP-A en su conjunto durante la presente legislatura: más de la mitad la considera «mala» (30,4%) o «muy mala» (26,4%), mientras que el 33,2% la ve «buena» y el 6,7% «muy buena».

La peor nota la recibe el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: el 71% de los encuestados califica su gestión como «mala» (23,4%) o «muy mala» (47,6%), frente al 26,3% que la valora de forma positiva (el 20,8% la ve «buena» y el 5,5%, «muy buena»).

Simpatía política

Paradójicamente, y pese a los escándalos de corrupción y acoso sexual que asolan al partido, el PSOE es el partido que genera «más simpatía» o «cercanía ideológica», con el 18,8% de las respuestas, por delante del PP (17,7%) y Vox (15,1%).

Sin embargo, cuando se pregunta por el voto directo en unas hipotéticas elecciones inmediatas en Andalucía, un 23,8% responde que elegiría al PP y un 18,6% al PSOE. Por Vox se decanta el 12,9% y Por Andalucía/Sumar se queda en un 7,4%.

Situación política y económica

Para el 54,7% de los andaluces, la situación política actual de Andalucía es similar a la de hace un año. Un 38,1% la considera peor y sólo un 6,7% cree que ha mejorado. De cara al próximo año, la mitad (50,2%) piensa que seguirá igual, aunque el 62,7% considera que la actual situación política es negativa para el futuro de la comunidad, frente al 33% que cree que es positiva.

En conjunto, el 64,6% califica la situación política andaluza como «mala» (38,2%) o «muy mala» (26,4%), frente al 28,6% que la valora positivamente (el 23,4% la ve «buena» y el 5,2%, «muy buena»).

La percepción es aún más negativa respecto a la política nacional de Pedro Sánchez: ocho de cada 10 (80,9%) considera que la situación política española es negativa para el futuro de España.

En el ámbito económico, un 27% de los encuestados cree que la economía andaluza evolucionará mejor que la del conjunto de España en los próximos meses, mientras que un 46,2% opina que irá peor.

Este estudio es la decimocuarta encuesta del Barómetro Andaluz del Centra –dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía– desde las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 y la última del año 2025, año preelectoral. Moreno ya ha avanzado que los comicios serán en la «primavera» de 2026.