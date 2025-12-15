María Patiño reacciona al salida de Kiko Matamoros de ‘No somos nadie’: «La estrategia del caracol»

El pasado viernes 12 de diciembre, los espectadores de Canal Quickie y TEN se vieron sorprendidos como consecuencia de una impactante e inesperada noticia. ¿A qué nos referimos, exactamente? Kiko Matamoros ha dicho adiós a No somos nadie, programa presentado por María Patiño. Una decisión que llegó tan solo unas horas después de publicar un mensaje en la red social X (antes conocida como Twitter) en la que dejaba entrever la posible salida del programa. De esta forma, durante la charla con Carlota Corredera en la que confirmaba su adiós, el ya ex colaborador de No somos nadie se sinceró: «Busco mi paz, mi tranquilidad, mi felicidad y la de los míos. He entendido que hay momentos en los que eso no pasa por estar en este programa». Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «No quiero que en mi casa se sientan mal viéndome en la tele, no quiero sentirme humillado ni morderme la lengua».

Y añadió: «Ha habido cosas que me han parecido inasumibles e inaceptables», reconoció, bajo la atenta mirada de la presentadora de No somos nadie cada viernes. Recordemos que, tan solo un día antes, Kiko Matamoros tuvo un tenso enfrentamiento con María Patiño, por lo que quiso hacer hincapié en algo muy concreto: «Que quede clarísimo que te tengo muchísimo cariño y te aprecio. Sé que es muy difícil dirigir y llevar un rebaño en el que hay distintas formas de entender el espectáculo». Acto seguido, fue mucho más allá: «Te respeto y sabes que yo, después de la experiencia que tuvimos en Netflix, te miro con otros ojos y quiero seguir haciéndolo. Si en algo te he ofendido, te ruego que me perdones». Como no podía ser de otra manera, a través de su perfil en X (antes Twitter), María Patiño no ha dudado en pronunciarse tras la drástica decisión que ha tomado Kiko Matamoros.

«La estrategia del caracol. Nos vemos el lunes. Agradezco las palabras sinceras de Kiko Matamoros», comenzó explicando la periodista en la mencionada red social. Acto seguido, quiso añadir algo más para mostrarse aún más contundente: «Es un maestro y yo una aprendiz que capta su mensaje», concluyó la presentadora de No somos nadie. Pero no todo queda ahí.

Y es que María Patiño no dudó un solo segundo en reaccionar a un mensaje que le escribió un seguidor, en el que se podía leer lo siguiente: «Desde aquí darte las gracias por ser la única que ha apostado y seguido desde el día uno. Desde Ni que fuéramos shh hasta No somos nadie. Para nosotros sí que habéis sido algo. Mil gracias».

De esta forma, la periodista respondió de esta manera: «Soy por naturaleza una simple trabajadora que no necesita dar golpes en la mesa para justificar algo tan legítimo como buscar otros horizontes». Un comentario que, inevitablemente y dadas las circunstancias, muchos han interpretado como un dardo envenenado al que fuese su compañero en No somos nadie tras su repentino e inesperado adiós del programa que se emite en Canal Quickie y TEN.