El PP señala a Morant tras la denuncia por acoso sexual al 2º de Valencia: «Ya no puede esconderse más»
El PP insta a Diana Morant a "que tome cartas en el asunto" y reclame la destitución de Pilar Bernabé y de Rebeca Torró
Pastor reclama "una condena pública para quienes hayan aprovechado sus cargos para acosar sexual y laboralmente a las mujeres"
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ha manifestado este viernes que la secretaria general de los socialistas valencianos «ya no puede esconderse más», en referencia a las denuncias por acoso sexual que analiza Ferraz al número 2 del PSOE provincia de Valencia y miembro de la Ejecutiva de la también ministra Diana Morant, Toni González.
Pastor ha lamentado que en el PSOE: «Han convivido Ábalos y los que acosan junto a Morant y las que encubren». El responsable popular ha calificado los hechos de «absolutamente deleznables de quienes se proclamaban abanderados del feminismo». Y ha reprochado a Diana Morant que «todo lo que rodea a quien fue su número 2 en las listas para el Congreso y de quién ahora reniega, pero todos recordamos cómo abrazaba y recibía sonrisas cuando todavía no eran públicos los escándalos».
Para Fernando Pastor: «Diana Morant ya no puede esconderse más. Debe ser clara y contundente con este asunto». Además, Pastor ha recordado que en el PSPV «está también Pilar Bernabé, la encargada de los asuntos de Igualdad en el PSOE nacional y quién se ha puesto de perfil en este asunto y anda desaparecida».
El dirigente popular ha reclamado «una condena pública para quienes hayan aprovechado sus cargos para acosar sexual y laboralmente a las mujeres», a la vez que ha instado a la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, «a que tome cartas en el asunto de una vez». Y, también, a que «pida la destitución de Pilar Bernabé y de Rebeca Torró por tapar estas denuncias, así como la de Toni González».
En el caso de Toni González, el PSOE investiga dos denuncias por un presunto acoso sexual y laboral contra el número 2 de Carlos Fernández Bielsa en la Ejecutiva del PSPV de la provincia de Valencia: el también alcalde de la localidad valenciana de Almusafes, Toni González. González es también miembro de la Ejecutiva del PSPV de Diana Morant.