Última Hora del estado de salud de Kiko Hernández y Fran Antón tras ponerse en huelga de hambre

La vida de Kiko Hernández y Fran Antón en Melilla parecía un cuento de hadas después de la boda de la pareja y de que comenzasen una aventura empresarial juntos en la que abrieron un local que se había convertido en la referencia de la ciudad autonómica. Pero las cosas han cambiado por completo desde hace semanas y en las últimas horas todo se ha convertido en una pesadilla después de que El Cielo, como se llama, recibiese una orden de clausura por parte de las autoridades locales, lo que hace que esté cerrado hasta nuevo aviso. La pareja no ha dudado en ponerse en huelga de hambre, pero su salud se ha visto resentida en las últimas horas, teniendo que ser ingresado uno y otro atendido en la vía pública, todavía con las cadena que le atan a su local.

El primero en tomar medidas desesperadas fue Fran, que anunció en sus redes sociales que comenzaba una huelga de hambre el pasado martes, día 9 de diciembre. Horas después, ya de vuelta a Melilla tras presentar la gala de La casa de los gemelos, era Hernández el que se unía a él, llamando la atención de la prensa y la televisión, aseguran que están sufriendo una «campaña de acoso y conspiración» contra ellos, tal y como dice su entorno.

Kiko, experto en tramas de Sálvame, apenas estuvo unas horas junto a su marido en la calle cuando ya tuvo que ser hospitalizado por una deshidratación que apareció de forma sorpresiva en apenas horas. Por si no hubiera suficiente drama, Hernández sufrió una caída por la que tuvo que ser ingresado y revisado con varias pruebas para evitar lesiones importantes. Algo complicado de entender que pasase si ambos están, supuestamente, encadenados.

Fran Antón, que sí que lleva varios días de ayuno, ha necesitado ayuda médica en la madrugada del jueves 11 al viernes 12 de diciembre. Tal y como ha publicado Antón en su redes sociales, en el informe se apunta a que el actor sufre «deshidratación e hipoglucemia por ayuno», algo más creíble que lo de su marido.

Los servicios médicos que acudieron hasta las puertas de su local de ocio en Melilla le administraron un litro de suero glucosalino para estabilizarlo. «Se puso seria la cosa», esa es la frase con la que el marido de Kiko Hernández ha querido avisar de los problemas de salud que ha tenido en las últimas horas. Por el momento no parece que esto le esté impidiendo continuar con su lucha y Fran se mantiene encadenado a la puerta.