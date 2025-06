Kiko Hernández, operado de urgencia: acude al final de ‘Tentáculos’ tras firmar el alta voluntaria

Kiko Hernández, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los colaboradores de televisión más queridos y reconocidos de nuestro país. Algo que se ganó a pulso durante años en Sálvame, pero que ha sabido mantener durante su etapa en Ni que fuéramos shhh y, actualmente, en Tentáculos. No solamente trae al programa grandes exclusivas, sino que consigue entretener al público con sus ocurrencias y momentos para el recuerdo. Un claro ejemplo fue lo ocurrido con Raquel Bollo, donde decidió arrastrarse de forma literal para que le abrazase en directo. Por si fuera poco, el pasado viernes 27 de junio, el colaborador reconoció sentirse verdaderamente mal, puesto que tenía gastroenteritis. Motivo por el cual tuvo que acudir al médico para que le recetasen algo y poder recuperarse rápidamente. Al fin y al cabo, esa misma tarde tenía que asistir a la boda de su gran amiga Marta López.

A pesar de haber disfrutado de lleno de este día tan señalado para la tertuliana, a la que considera como una hermana, lo cierto es que estos días han acabado pasando factura a Kiko Hernández. Tanto es así que, a través de una publicación en Instagram, el colaborador afincado en Melilla compartió una fotografía en la que podíamos ver su brazo con una vía puesta. Con lo cual, todo apuntaba a que había tenido que pasar por el hospital tras haber sufrido un nuevo contratiempo de salud. Además, Kiko Hernández quiso compartir el siguiente mensaje para tratar de arrojar más luz sobre lo ocurrido: «Después de una temporada de Tentáculos… una boda, una función de teatro y un cumpleaños… este fue el resultado… aun así hoy nos vemos en el último Tentáculos…» Como suele ser habitual en él, ha cumplido su promesa. Varios minutos después del comienzo de la última emisión de esta temporada, le hemos visto en el «pisito».

«Kiko, estoy muy emocionada porque hayas venido», comenzó diciendo Carlota Corredera, y añadió: «La gente no se cree que has estado malito». El resto de compañeros de Tentáculos no tardaron en darse cuenta de que el colaborador todavía llevaba consigo la pulsera que ponen a los pacientes cuando ingresan en el hospital.

«¿Qué te ha pasado esta mañana?», preguntó la presentadora de Tentáculos. «Pues esta mañana, a las 10:30 hrs, me estaban operando», explicó el tertuliano. «¿De qué?», quiso saber la gallega. «Pues me estaban operando de una especie de bulto que me ha salido por aquí, entre la espalda y el glúteo», explicó.

Kiko Hernández fue más allá:»Me han dicho que cuatro días de reposo. Yo le he dicho a la médico ‘mira, hoy es el último día de Tentáculos…’ y dice: ‘yo te veo, te veo y me río mucho con vosotros, así que te voy a dejar irte, pero, eso sí, tienes que firmar el alta voluntaria’. Así que, bajo mi responsabilidad, me voy».

«Así que hoy estoy un poquito ‘sub’, pero no podía dejaros hoy solos», explicó el marido de Fran Antón. «¿En qué te podemos ayudar?», preguntó Carlota Corredera. Tirando de ese humor que le caracteriza, su compañero respondió lo siguiente: «Masajes de pies, de hombros…» Por fortuna, parece que todo quedó en un susto. ¡Recupérate pronto, Kiko!