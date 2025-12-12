El ‘dictador’ Eto’o ordena que Camerún no convoque a Aboubakar para que no bata su récord de goles

Lío en Camerún. Samuel Eto’o, actual presidente de la Federación Camerunesa de fútbol tras ser reelegido el pasado 1 de diciembre, ha implantado su dictadura en la selección. Al parecer, el que fuera en su día capitán de Camerún ha destituido al seleccionador Marc Brys para nombrar a David Pagou, con un único objetivo, que no convocara a Vincent Aboubakar para proteger su récord de goles.

A día de hoy, Eto’o es el máximo goleador de Camerún con 56 en 118 partidos. Pero, a sus 33 años, Aboubakar le sigue muy de cerca con 45 dianas en 117 internacionalidades. Pagou, el nuevo seleccionador nombrado por el presidente, ha dejado fuera de la convocatoria para la Copa África a dos de sus mejores jugadores: André Onana, actualmente en el Trabzonspor, y Vincent Aboubakar –milita en el Neftchi PFK de Azerbaiyán–. El primero es toda una leyenda del combinado camerunés y el segundo es el máximo goleador actual del equipo.

La decisión ha sido bastante sorprendente. Pero, según ha publicado The Sun hay un trasfondo en todo este asunto. El diario británico asegura que Eto’o habría exigido que Aboubakar no estuviese en la convocatoria para la Copa África para así proteger su récord de goles. A sus 44 años, el actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol sigue siendo el mejor jugador de la historia de su selección. Además, posee el récord de máximo goleador de la historia de su país y quiere mantenerlo a toda costa.

Dos listas distintas: con y sin Aboubakar

Pero el actual futbolista del Neftchi PFK, Aboubakar, está a tan sólo 11 goles de igualarle y 12 de superarle. Por eso, Eto’o ha pedido al nuevo seleccionador que lo incluya en la lista de convocados. Pero el lío no termina ahí, porque Brys, el seleccionador que había sido destituido por el ex jugador de Barcelona, Chelsea e Inter de Milán, entre otros, insiste en que nadie le ha comunicado su cese y continúa siendo el entrenador de Camerún.

Brys explica que el Ministerio de Deportes, que fue quien lo contrató y el que le nombró de primeras, no le ha comunicado su destitución oficialmente. Por tanto, el seleccionador ha mandado al Ministerio su lista de convocados para la Copa África, en la que se encuentran tanto Onana como Aboubakar. Un lío tremendo el que ha formado Samuel Eto’o para proteger su récord, más aún teniendo en cuenta que Camerún debuta el 24 de diciembre en la Copa África contra Gabón.