Monumental cabreo de Eto’o con el seleccionador de Camerún: «¡A mí no me hables así!»

Máxima tensión la que se ha vivido entre Samuel Eto’o, presidente de la Federación de Fútbol de Camerún, y el nuevo seleccionador nacional, Marc Brys. En una reunión celebrada en las oficinas de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT), el ex futbolista del Barcelona tuvo un tenso cara a cara y prometió despedirle al marcharse de la reunión que había sido previamente acordada.

«¿Por qué me hablas así? Yo soy el presidente, señor seleccionador. Si tú quieres trabajar con nosotros… Usted es seleccionador porque yo le he nombrado, no porque lo haya hecho otro. Has cometido muchos errores y te pido que permanezcas en esta reunión porque, si no lo haces, me veré obligado a interpelar a mi comité ejecutivo», comentó Samuel Eto’o.

Pero conforme avanzaba la conversación, la tensión iba en aumento: «No, tú no decides . Lo que usted haga, entrenador, es responsabilidad mía. Yo no hago eso en su país. Y a mí no me hable así, señor entrenador. Como jugador, así no puedes hablarme. Ahora soy el Presidente, no me hables así. No me hables así. ¿De acuerdo?»

«Detén este desorden. ¿En qué país cree que está, señor? ¿Puedo hacer eso yo en Bélgica?», prosiguió el ex futbolista del Barcelona. ¿Cómo puedes hacer eso en Camerún? Y terminó: «Muy bien, felicidades. Si cruzas esa puerta nunca volverás… Director, convoca al Comité Ejecutivo». El entrenador cruzó la puerta y se negó a continuar con la conversación.

Problemas de Eto’o en Camerún

Amaños de partidos, abusos de poder, amenazas físicas, incitación a la violencia o difusión de información falsa en Camerún son los delitos que presuntamente se le han imputado aSamuel Eto’o desde su llegada a la presidencia de la FECAFOOT y que ahora toman fuerza.

El medio deportivo The Athletic ha tenido acceso a mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, cartas y grabaciones de audio que un ex ejecutivo de la propia FECAFOOT afirma que pertenecen a Eto’o y que según esta persona que trabajó con el ex futbolista durante su mandato respaldan las acusaciones que ahora están siendo investigadas.