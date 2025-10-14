El truco del agua que utilizan los peluqueros para acabar con las canas

Durante años, las personas que no se sienten cómodas con las canas pensaban que el agua era un problema más. Solía creerse que, al contacto con la misma, los tintes que permiten tapar el pelo blanco acababan perdiéndose. Sin embargo, en las últimas horas se ha difundido el truco del agua para cubrir las canas blancas fácilmente.

Gracias a las redes, nos enteramos de que es muy fácil disimular la aparición de las canas con agua. Recordemos que el cabello blanco se produce como consecuencia de un envejecimiento de los melanocitos, células de la piel que dejan de producir pigmentos y que, como resultado de ello, provocan el pelo de este color.

En qué consiste el truco del agua para cubrir las canas blancas

Si tienes el hábito de teñir tus canas en casa, puedes lograr que el tinte permanezca durante bastante más tiempo. Para que eso ocurra, antes deberías evitar los productos químicos fuertes que afectan tu cuero cabelludo.

Con esta primera recomendación, que te mantendrá a salvo de potenciales quemaduras y otras lesiones cutáneas, lo siguiente es buscar en la farmacia o en el supermercado uno de esos tintes comunes que se venden.

Una vez que tengas el tinte a mano, busca un cuenco apto para calor y calienta aproximadamente 250ml de agua. En el recipiente, añade una cuarta parte del tubo de pintura y el agua caliente y revuelve hasta obtener una mezcla. Deja que repose durante unos 30 minutos, tiempo suficiente para que se enfríe y puedas manipularla.

¿Cómo aplicar la mezcla sobre el cabello?

Distribuye el tinte en tu cabeza, cubriendo por completo y dejando que la pintura repose media hora. Transcurrido ese plazo, aplica el resto del pigmento atendiendo a las indicaciones de la caja del producto.

Pasados 45 minutos, lava con agua -mejor fría o como mucho tibia- y con el champú que usas normalmente. Notarás que el tinte dura más, y eso se debe al truco para cubrir las canas blancas con un poco de agua.

¿Es posible prevenir las canas?

Si bien existe cierta predisposición biológica a las canas, efectivamente hay algunas costumbres que las generan. El estrés, el consumo de tabaco y alcohol y la exposición al sol aceleran el envejecimiento de los melanocitos.

Puedes prevenir o al menos retrasar las canas con una dieta saludable, rica en vitaminas B, C, D y E y minerales como zinc y hierro. Si eso no basta, la combinación de tinte y agua te ayudará a disimularlas en unos minutos.