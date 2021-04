A pesar de que las canas y el pelo blanco son ahora tendencia, puede que no te gusten y que quieras cubrirlas y hacerlo además de manera eficaz, algo que no es siempre fácil dado que dependiendo el color que elijamos puede que no nos quede bien. Por ello, una buena idea puede ser elegir un color rubio claro de modo que sigue leyendo porque te explicamos cómo teñir tus canas de este tono, paso a paso.

Cómo cubrir las canas con un tinte rubio claro

Cubrir las canas de forma eficaz es el sueño de muchas personas. Y tras probar color tras color seguro que vas a desear tener un tono que no solo dure el mayor tiempo posible, sino que, sobre todo, nos satisfaga también desde el punto de vista estético. ¿Qué tono usar? El rubio claro siempre puede ser una buena opción para no mostrar esas molestas canas que pueden aparecer a cualquier edad, incluso en los 20, aunque son más habituales a partir de los 40.

Es fundamental intentar comprender cuál es la mejor solución. Para quienes ya tienen el cabello rubio o muy claro es simple: algunas canas ni se notan. Pero para aquellas personas que son morenas, castañas o pelirrojas la situación es un poco diferente. Las primeras canas son inmediatamente evidentes y es normal que si las tienes desiguales o que no te cubren toda la cabeza, las quieras teñir. En ambos casos, optar por un rubio claro, en lugar de colores más oscuros, podría ser la solución ideal.

De hecho, el rubio es perfecto para una cobertura óptima de las canas , no importa si son pocas o muchas. En la peluquería o en casa podemos elegir este tono para estar seguros de tu belleza. Desafortunadamente, sabemos muy bien qué implicación tiene para una mujer ver su primera cabellera blanca en el espejo.

Si has optado por hacerlo en casa, puedes optar por tintes permanentes para colores intensos y vibrantes, con una cobertura profesional de canas que dura más tiempo de manera que solo tengas que retocar de vez en cuando. Para tener el cabello protegido, recuerda elegir siempre colores que sean capaces de respetar el cabello tratado. Los tintes no solo deben colorear, sino también proteger el cabello evitando debilitar el cabello y cuidarlo.

Elige con cuidado los productos que utilizas para tu belleza. Y siempre sigue cuidadosamente las instrucciones del paquete para obtener el mejor resultado para usted. Si ya tienes el cabello blanco al completo posiblemente no necesites decolorarte el pelo si eres morena o castaña, pero en el caso de querer cubrir un pelo con pocas canas, quizás sí que sea mejor hacerlo. Para ello te dejamos este post, que seguro que te irá bien.