Encuentran un cadáver dentro de un saco en un pantano de Almogía (Málaga)

El cadáver de una persona ha sido hallado este martes, sobre las 11:30 horas, dentro de un saco en el embalse de Casasola, en el término municipal de Almogía, Málaga. El cuerpo se encontraba envuelto en algún tipo de bolsa o tejido y la disposición del mismo apunta a que podría tratarse de una muerte violenta.

Fuentes de la investigación han confirmado que el hallazgo tuvo lugar a media mañana en este pantano malagueño y que la Guardia Civil se ha hecho cargo del caso para esclarecer lo ocurrido. A la espera de los resultados forenses, todo apunta a que el cuerpo fue introducido en el embalse con intención de ocultarlo.

El cadáver se encuentra dentro de un envoltorio y será trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML), donde los forenses procederán a examinarlo en condiciones controladas.

Aunque por el momento no se ha facilitado la identidad de la víctima ni más detalles sobre su estado, los primeros indicios apuntan a que no se trata de una muerte accidental. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para determinar tanto la causa del fallecimiento como la posible autoría.

El entorno del embalse de Casasola es una zona de difícil acceso, lo que refuerza la hipótesis de que el cadáver fue depositado allí con premeditación. La prioridad de los investigadores es confirmar si se trata de una persona desaparecida o si hay algún vínculo con otras investigaciones en curso en la provincia.

El análisis forense será clave para avanzar en la identificación de la víctima, establecer el tiempo que llevaba en el agua y determinar si presentaba signos evidentes de violencia o maniobras para dificultar su localización.

Hasta el momento, ni la Guardia Civil ni las autoridades locales han ofrecido más información sobre el caso, que permanece bajo secreto mientras prosiguen las diligencias. El hallazgo ha generado inquietud entre los vecinos de Almogía, un municipio de poco más de 3.500 habitantes.