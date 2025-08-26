Muere un joven de 23 años tras lanzarse al río Guadalquivir en Sevilla

Un joven de 23 años ha fallecido este martes en Sevilla ahogado en el Guadalquivir. El hombre se habría arrojado al río en la zona de plaza de Armas, según las primeras informaciones, y los Bomberos han rescatado su cadáver sobre las 16:00 horas a la altura del puente del Cristo de la Expiración, más conocido como puente del Cachorro.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han indicado que alrededor de las 13:00 horas un testigo alertó de que un hombre que estaba corriendo se había lanzado al río, y que otras dos personas se arrojaron tras él para intentar socorrerlo.

El 112 movilizó efectivos del 061, Bomberos de Sevilla, Autoridad Portuaria, Guardia Civil, Centro de Coordinación Operativa (Cecop), Policía Local y Policía Nacional para intervenir en el incidente. Durante las tareas de búsqueda el tráfico fluvial ha permanecido interrumpido entre la Torre del Oro y San Jerónimo.

Los Bomberos han peinado los bajos del puente del Cachorro con buzos y una patrulla marítima. Los trabajos para localizar el cadáver se han prolongado durante más de tres horas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer este suceso, adelantado por Diario de Sevilla.

Además, en la crónica andaluza de sucesos, un conductor de 78 años ha muerto este martes en Córdoba tras desvanecerse y salirse de la vía con el coche, donde viajaban también su mujer y su nieta, que han resultado ilesas. Los hechos han tenido lugar sobre las 13:30 horas, en el kilómetro 10 de la carretera que une Almodóvar del Río con Córdoba, en el término de la capital.

Otro accidente de tráfico en Torredelcampo (Jaén) ha dejado un fallecido al volcar una furgoneta en el camino del Megatín. El siniestro se ha producido a las 13:00 horas y otra persona ha resultado herida.

También hay que lamentar la muerte este martes de un hombre, del que no ha trascendido su edad, en la playa de la Fontanilla, en Conil de la Frontera (Cádiz). La víctima ha sido localizada por otros bañistas flotando en el agua, bocabajo, en una zona de poca profundidad, por lo que se desconoce si el fallecimiento se ha debido a un ahogamiento a otras causas.