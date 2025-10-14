Una chavista del BNG llama «fascista» a Corina Machado y desprecia su Nobel de la Paz por estar «devaluado»

La diputada del BNG Montse Prado ha protagonizado uno de los momentos más bochornosos de la sesión en el Parlamento gallego este martes al tachar de «fascista» a Corina Machado, flamante Premio Nobel de la Paz: «El Bloque no está con la fascista de Corina Machado, que llama a invadir su propio país, que se quedaron con los recursos de Venezuela y abren la puerta al imperialismo de Estados Unidos», ha afirmado sin disimular su simpatía con la dictadura de Nicolás Maduro.

Sus palabras han provocado estupor en la Cámara. Varios diputados han reprochado a Prado que se expresara en esos términos sobre una Premio Nobel de la Paz, como es el caso de la líder opositora venezolana María Corina Machado. Tras el fraude de las elecciones generales de julio de 2024,

el BNG saludó al «reelecto presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro», deseándole al pueblo venezolano un futuro «de paz y prosperidad».

Prado no rectifica

Lejos de rectificar, Prado ha reiterado sus acusaciones en su turno de réplica, dedicando apenas unos segundos a la ley sanitaria y centrándose en señalar las supuestas incoherencias del PP en materia de relaciones internacionales. «Le queda un minuto para hablar de la ley», le ha advertido Miguel Santalices, presidente del Parlamento gallego, ante la deriva del debate.

«El Nobel de la Paz no puede estar más devaluado», ha insistido la diputada chavista del BNG, que ha vuelto a referirse a María Corina Machado como «fascista» y la ha acusado de pretender convertir a Venezuela en «el patio trasero de Estados Unidos».

Tras el debate, el Partido Popular de Galicia ha emitido un comunicado en el que ha condenado las palabras de la diputada nacionalista, al tiempo que ha exigido al BNG «una rectificación». Han incidido en que el Prado llamó «en dos ocasiones» fascista a Machado, con unas afirmaciones además que en opinión del PPdeG son «absolutamente inaceptables».

Los populares gallegos lamentan que Ana Pontón haya estado «ausente del hemiciclo en la primera de las intervenciones» y «no haya levantado la vista del móvil en la segunda», al igual que «tampoco se atrevió a sentarse con Bildu la semana pasada en la reunión que mantuvo su formación con los herederos de ETA», pero, señalan desde el PPdeG, «por mucho que se esconda, la ideología radical del BNG es también la suya».

El PP de Galicia concluye que «no puede esperar nada de un partido, socio del PSOE de Pedro Sánchez, que llama fascista a una Premio Nobel de la Paz y que dice que su lado de la Historia es el que lideran Nicolás Maduro o Vladimir Putin».