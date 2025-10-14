José Luis Moreno a juicio por liderar presuntamente una red criminal de estafas millonarias

El empresario y productor José Luis Moreno ha sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno por integrar, presuntamente, una organización criminal dedicada a conseguir fraudulentamente financiación de bancos e inversores para «lucrarse de manera ilegítima».

Una decisión judicial que supone un golpe definitivo a la reputación del popular ventrílocuo, detenido en el verano de 2021 en el marco de la operación Titella (marioneta en catalán). Cuatro años después de aquella espectacular detención que conmocionó al mundo del espectáculo, el magistrado da un paso más en el procedimiento y propone juzgar a 55 investigados por los delitos de estafa en concurso con falsedad, blanqueo, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución.

En su auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) el juez cree que también hay indicios para juzgar a José Luis Moreno y a quien fuese su pareja, el actor Martín Czehmester, por presunto fraude a Hacienda entre 2019 y 2020.

Según detalla el auto judicial, José Luis Moreno ocupaba el «primer nivel» de la organización criminal, activa al menos desde 2017. «Necesitado de financiación privada» debido a «sus numerosas deudas» con Hacienda, que le cerraban las puertas del crédito bancario tradicional, el productor contactó con uno de los presuntos líderes de la trama, Antonio Luis Aguilera, para «colaborar con él en la obtención de financiación fraudulenta».

El juez es contundente: «Una de sus funciones esenciales era generar confianza en las entidades financieras al tratarse de un personaje público». Moreno utilizaba su nombre como «tarjeta de visita» para facilitar la obtención de recursos, presentando proyectos audiovisuales que servían de pantalla para el fraude. Él era, además, el principal destinatario de los fondos conseguidos de manera ilícita.

La organización criminal, según describe el magistrado, se diversificaba en diferentes especialidades: desde el fraude y estafa a bancos e inversores hasta la falsificación de efectos bancarios y el blanqueo de los beneficios obtenidos. El objetivo era claro: aparentar solvencia económica para lograr créditos y hacerse con el dinero, simulando posteriormente crisis económicas por mala gestión o incidencias del mercado.

Para ejecutar sus planes, la red empleaba un complejo sistema de sociedades pantalla y testaferros que simulaban relaciones comerciales ficticias. Mediante el llamado «peloteo de cheques» (emisión de letras y pagarés vacíos) conseguían engañar a las entidades financieras y crear una apariencia de solvencia que no existía.

Según el juez, cada miembro de la organización «mantenía su actividad delictiva con su propia cartera de empresas» para después «simular actividad comercial con otras pertenecientes a otros miembros», creando así un entramado empresarial aparentemente legítimo.

