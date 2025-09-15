José Luis Moreno ha vuelto a desatar la polémica. El productor de series como Aquí no hay quien viva ha presentado la docuserie sobre su vida en el South International Series Festival de Cádiz, donde ha vertido acusaciones sobre los jueces de la Operación Titella -su gran escándalo- en el que está implicado por presuntamente ser el cabecilla de un entramado criminal de estafa y blanqueo de capitales relacionados con el narcotráfico. Ahora, y aunque el cineasta declaró que «no era el campo de nada», ha aprovechando su exposición pública y ha vuelto a pronunciarse sobre su sonada polémica con amenazas inclusive.

José Luis Moreno estalla contra la Justicia

En la promoción de su docuserie, Moreno ha aprovechado -tanto en la presentación como en las entrevistas con los periodistas-, para pronunciarse sobre sus problemas con la justicia: «Me he dado cuenta de que en un país donde están Falla, Lorca, pintores, escultores… También hay jueces sin moral, fiscales corruptos, policías que entran en tu casa, hacen un registro de la Guardia Civil y te roban delante de ti, prácticamente (…). Nos puede ocurrir cualquier cosa. Aparte de tus errores, que nada tiene que ver con el orden, con la democracia, con la pureza y con las instituciones que te tiene que proteger. Y, aunque sea minoría, el cáncer social también está en ellos».

José Luis Moreno. (Foto: Gtres)

Aunque los medios han sido los encargados, en gran parte, de difundir su nuevo proyecto, Moreno ha asegurado que «a la prensa le ha venido de maravilla» lo que le ha ocurrido y que «son un altavoz de la envidia y de la maldad».

Sin embargo, en esta ocasión, ha querido hacer hincapié y arremeter contra el poder judicial. «A mí me han tocado los podridos», ha dicho en referencia a Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, al Fiscal De Azcárraga Urteaga o «al que firmó informes suyos, el jefe de la UDEF, que está en la cárcel porque encontraron 27 millones emparedados en su hogar por tráfico de drogas».

José Luis Moreno, saliendo de la Audiencia Nacional / Gtres

Finalmente, el productor de series ha lanzado una amenaza y ha dicho que se vengará por haber estado blindado durante muchos años: «Se creen que porque es el juez se puede permitir todo. Pero se van a arrepentir. Hasta el último de ellos. Cuando los jueces están mal pagados y están hablando de estafas y de millones, son seres humanos que pierden la moral sin darse cuenta. Todos los demás estamos bajo esa teórica justicia, que hay más de artificio que de justicia. Siguen en su mediocridad, en su espíritu podrido, en su bazofia y en que no están de acuerdo con su profesión, lo que ganan en ella y lo que la vida les ha reparado (…). Hay delincuentes enmascarados en la Audiencia Nacional -a los que llama «Desgracia Nacional»-«.