Alerta urgente de la AEMET para Castilla-La Mancha: llegan lluvias con granizo y va a afectar a estas zonas

La AEMET activa la alarma urgente para Castilla-La Mancha, llegan lluvias con granizo y pueden afectar determinadas zonas del país. Toda España se mantiene en alerta ante lo que ha sucedido con el paso de la borrasca Alice que se ha convertido en una DANA que ha causado estragos, sin duda alguna, estamos ante un episodio histórico. Este otoño no duda en dejarnos más de una sorpresa del todo inesperada en unos días en los que todo puede ser posible.

Estos expertos no dudan en darnos alguna novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos hará pensar en lo que llega en breve. Son tiempos de estar pendientes de una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Los expertos no dudan en apostar por la precaución, toda alarma es bienvenida, en especial, si tenemos en cuenta que puede salvar vidas, teniendo en cuenta que este tipo de lluvias pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Esta alerta urgente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estos días.

Llegan lluvias con granizo y va a afectar a estas zonas

Será mejor que nos preparemos para lo peor, con una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de estar pendiente de un cielo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Estas lluvias que han causado estrago en algunas partes del país pueden causar estragos, especialmente si tenemos en cuenta que pueden llegar acompañadas de granizo. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas que nos sumergirán en lo peor del otoño.

Estamos muy pendientes de un cambio que puede llegar al corazón de España, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en un extra de buenas sensaciones. Es hora de apostar por lo que llega y las consecuencias que pueden ser terribles para la población, estaremos ante un cambio de tendencia que sin duda alguna puede afectar de lleno a España y a esta comunidad autónoma. La previsión del tiempo no trae buenas noticias para Castilla- La Mancha.

Alerta Urgente de la AEMET en Castilla- La Mancha

Castilla- La Mancha se prepara para recibir una alerta urgente de la AEMET que no duda en activarla ante lo que está a punto de llegar en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial.

Tal y como nos explica la AEMET: «Cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas matinales salvo en el tercio occidental, acompañada de brumas y de nieblas dispersas más probables en La Mancha y montañas del noreste y sureste. Nubosidad de evolución durante las horas centrales sin que se descarten chubascos dispersos y ocasionalmente tormentosos en zonas de montaña de los sistemas Central e Ibérico. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en aumento en el este de Cuenca y este y sur de Albacete, y sin cambios o en ligero ascenso en el resto. Viento flojo variable con predominio de la componente norte durante las horas centrales»:

Para el resto de España la situación no será muy distinta: «Se prevé la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares, donde prolongará la inestabilidad, con tendencia lenta y gradual a disminuir. Se esperan desde primeras horas cielos nubosos con chubascos y tormentas en un amplio entorno del mar Balear, afectando a litorales de Cataluña y norte del Levante y a Baleares. Pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en litorales desde norte de Alicante hasta Girona y, localmente muy fuertes, en Baleares. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en zonas dispersas del interior peninsular, con chubascos y tormentas en montaña del centro y tercios norte y este, más intensos e incluso localmente fuertes en zonas de Cataluña, del Pirineo y de la Ibérica. En el resto de zonas poco nuboso. En Canarias, cielos nubosos en los nortes y nubes altas y de evolución al sur».

Siguiendo con la misma explicación: «Probables nieblas matinales en el tercio norte y mitad este peninsulares y Baleares, así como nieblas costeras en las Rías Gallegas y nieblas vespertinas espesas en el norte de Lugo. Probable polvo en suspensión en Alborán, mitad sur peninsular y archipiélagos.

Las temperaturas máximas tienden a descender en el extremo norte y litorales sudeste, aumentando en el interior de la mitad sur peninsular. En las mínimas predominarán los descensos. Puede darse alguna helada débil en cumbres pirenaicas.

En la Península y Baleares soplará viento del este y nordeste de flojo a moderado en litorales y flojo variable en el interior, con predominio de componente norte en horas centrales. En Canarias soplará del este y nordeste flojo en las islas más orientales y flojo variable o de componente este en las montañosas».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes y/o persistentes desde primeras horas en litorales desde norte de Alicante hasta Girona y, localmente muy fuertes, en Baleares. Por la tarde afectarán a zonas de Cataluña, del Pirineo y de la Ibérica. Nieblas vespertinas y nocturnas en el norte de Lugo».