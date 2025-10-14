HUELGA DEL 15 de OCTUBRE

Huelga general del 15 de octubre en España: horarios, paros y servicios mínimos

Los sindicatos españoles mantienen la convocatoria pese al acuerdo de paz entre Hamás e Israel

huelga 15 octubre
Manifestación el 2 de octubre a favor de la causa palestina. (Foto: Europa Press)
La huelga general convocada en España para este miércoles 15 de octubre de 2025, en apoyo al pueblo palestino, afectará a diversos sectores y regiones.
CC OO y UGT han convocado paros de dos horas en todos los centros de trabajo de España y CGT una huelga general en apoyo al pueblo palestino, a pesar del acuerdo de paz entre Israel y los terroristas de Hamás. El lunes 13 de octubre el presidente de Estados Unidos Donald Trump visitó Israel mientras Hamás liberaba a los últimos 20 rehenes con vida. Por la tarde, empezó a entregar los cuerpos de los 48 rehenes asesinados por Hamás en la Franja de Gaza.

A continuación, se detallan los horarios de los paros y los servicios mínimos establecidos:

Horarios de la huelga general del 15 de octubre en España

  • CC OO y UGT han registrado paros parciales en tres tramos horarios: de 02:00 a 04:00 horas durante la madrugada, de 10:00 a 12:00 horas por la mañana y de 17:00 a 19:00 horas por la tarde.
  • Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado una huelga general de 24 horas que afectará a todos los sectores durante toda la jornada del martes.

En qué consiste la huelga general del 15 de octubre

Las movilizaciones incluyen concentraciones frente a delegaciones del Gobierno, ayuntamientos y centros de trabajo, con actos simbólicos en apoyo a la población civil palestina. Los sindicatos aseguran que las protestas serán «pacíficas y unitarias» centradas en pedir el cese definitivo de la violencia y el fin del bloqueo a Gaza.

¿Por qué hay huelga si hay acuerdo de paz en Gaza?

CC OO y UGT han insistido en que «el alto el fuego no puede ser excusa para mirar hacia otro lado», y han reclamado a la comunidad internacional una «solución política justa y duradera» al conflicto. La CGT, más crítica, ha acusado a la Unión Europea de «hipocresía» por «no exigir responsabilidades a Israel por los ataques a civiles».

La jornada del 15 de octubre se enmarca en un calendario más amplio de movilizaciones internacionales convocadas en distintas capitales europeas bajo el lema Por la paz y la justicia en Palestina, con concentraciones previstas también en París, Berlín, Roma y Bruselas.

Servicios mínimos por la huelga general en España

  • Cercanías Madrid: el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% en hora valle.
  • Bizkaibus: se han fijado servicios mínimos para toda la jornada del 15 de octubre, con mayor incidencia en las franjas horarias de 11:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas
  • Transporte público en el País Vasco: el transporte público operará al 30% de los servicios ordinarios durante las horas de huelga, priorizando las líneas hacia centros sanitarios y laborales

