Trump piropea a Meloni frente al resto de líderes mundiales: «No sé si se me permite, pero me arriesgaré»

Giorgia Meloni ha sido la única mujer mandataria entre la treintena de líderes internacionales que asistieron a la cumbre de Egipto -celebrada este lunes en Sharm el-Sheij tras la firma del acuerdo de paz de la guerra en Gaza- cuyo acto estuvo liderado por Donald Trump y su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi. El presidente de Estados Unidos (EEUU) aprovechó su papel protagonista de la jornada para lanzar algunos recados a los jefes de Gobierno, y entre ellos destacaron los piropos a la líder italiana, con la que se deshizo en halagos.

Durante su intervención en la cumbre, Trump habló de la presencia de «una mujer joven» a la que quiso referirse en términos que, a día de hoy, se entienden como políticamente incorrectos, según valoró él mismo. «No se me permite decirlo porque es el final de tu carrera política si lo dices», declaró Trump, aunque se lanzó a la piscina.

Se trata de «una joven hermosa», indicó, al tiempo que subrayaba que «si usas la palabra hermosa para referirte a una mujer en Estados Unidos, es el final de tu carrera política». Sin embargo, el líder republicano avanzó lo que ocurriría a continuación: «Pero me arriesgaré, ¿dónde está?», pronunció mientras se giraba para localizar a Meloni entre los líderes posicionados tras él.

Trump a Meloni: «No te importa, ¿no?»

Una vez que cruzó la mirada con Meloni -«ahí está»-, se dirigió de manera directa a ella para lanzarle una pregunta retórica: «No te importa que te llamen hermosa, ¿no? Porque lo eres». Su intervención en alusión a la mandataria italiana concluyó agradeciéndole su presencia y destacando que la figura de Giorgia Meloni es «muy respetada», dado que es una «política muy exitosa».

En cuanto al papel de Italia en la reconstrucción de Gaza, Meloni adelantó que colaborará con aportaciones políticas y operativas de una forma que «posicionará» a Italia como «puente entre Occidente y el mundo árabe», en línea con la estrategia de Trump.

«Italia seguirá apoyando firmemente este proceso, con la convicción de que la paz se construye con hechos, no con palabras», razón por la que ahora toca «consolidar el alto el fuego» y ser fieles al acuerdo para lograr «la estabilidad duradera», explicó Meloni.

También tuvo unas palabras para Donald Trump, al indicar que «los rehenes han sido liberados» y que este hecho es «un logro extraordinario, fruto de la determinación de la diplomacia internacional y de la aplicación de la primera fase del Plan de Paz del presidente Donald Trump».

Por otro lado, Donald Trump dejó un recado a España durante su alocución en la cumbre. Se giró y preguntó «¿quién es España?», a la espera de la reacción de Pedro Sánchez, para decirle «¿estáis trabajando con el PIB?». El socialista mostró una sonrisa tensa, en un encuentro que se produjo apenas 4 días después de que Trump sugiriera expulsar a España de la OTAN.