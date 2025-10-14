La razón por la que la huelga general del 15 de octubre en España es totalmente ilegal

La huelga general de este miércoles 15 de octubre en España es totalmente ilegal. La huelga y movilizaciones se han convocado en apoyo a Palestina, justo después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Abdel Fattah El-Sisi, presidente de la República Árabe de Egipto; Tamim bin Hamad Al-Thani, emir del Estado de Qatar; y Recep Tayyip Erdoğan, presidente de la República de Turquía firmaran el pasado lunes 13 de octubre un acuerdo de paz entre Israel y los terroristas de Hamás.

¿Por qué es ilegal la huelga del 15 de octubre?

En España se consideran ilegales las huelgas por motivos políticos, las de solidaridad o apoyo y las que tengan por objeto alterar, dentro de su periodo de vigencia, lo pactado en un convenio colectivo.

¿Quién convoca la huelga?

La huelga general de este 15 de octubre ha sido convocada CCOO, UGT y CGT. CCOO y UGT han convocado paros de dos horas y CGT mantiene la huelga general.

CCOO y CGT han reconocido que la situación ha cambiado desde la convocatoria inicial, debido a la firma del acuerdo de paz firmado en Egipto el pasado lunes. Además, el lunes 13 de octubre por la mañana los terroristas de Hamás liberaron a los últimos 20 rehenes con vida. En cambio, se muestran «escépticos» ante el plan de paz firmado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía. Los sindicatos reclaman una paz real y duradera, basada en el respeto a los derechos humanos del pueblo palestino.

La CGT ha destacado en una nota oficial sus ataques a Israel por el «mecanismo de ocupación y sangre que es el sionismo sigue intacto» y sus «crímenes de guerra y de lesa humanidad siguen sin ser juzgados».

¿Por qué hay huelga si hay acuerdo de paz en Gaza?

Los sindicatos de CCOO y UGT han insistido en que «el alto el fuego no puede ser excusa para mirar hacia otro lado», y han reclamado a la comunidad internacional una «solución política justa y duradera» al conflicto. La CGT, más crítica, ha acusado a la Unión Europea de «hipocresía» por «no exigir responsabilidades a Israel por los ataques a civiles».

La jornada del 15 de octubre se enmarca en un calendario más amplio de movilizaciones internacionales convocadas en distintas capitales europeas bajo el lema Por la paz y la justicia en Palestina, con concentraciones previstas también en París, Berlín, Roma y Bruselas.