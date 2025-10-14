La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este martes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por querer «acabar con los autónomos» tras la subida de sus cotizaciones anunciada el lunes. En la inauguración de la Oficina de Empleo del Barrio de la Concepción de la capital, la política popular ha asegurado que los trabajadores por cuenta propia «son sinónimo de libertad y no dependencia del poder político».

En ese sentido, Ayuso ha recordado que «el Gobierno ha vuelto anunciar otra subida de impuestos a los autónomos», algo que se suma «a las más de 100 subidas que ha aplicado» el Ejecutivo de Sánchez. «Le debe parecer poco que un autónomo que factura 8.000 euros pague 2.400 en impuestos», ha lamentado la presidenta madrileña.

Al inicio de este año, según un informe del Instituto Juan de Mariana, el Gobierno de Sánchez ya había aumentado los impuestos un total de 93 ocasiones. En octubre, el número supera el 100, según Ayuso: «Ahora quieren subir las cotizaciones a la Seguridad Social en más de 200 euros para el año que viene y en 600 para 2028».

Ayuso defiende a los autónomos

Por ello, la política asegura que Sánchez «pretende que los autónomos que ganan menos paguen un 40% de su factura en impuestos. Un autónomo que hoy cobra el salario medio tendrá que pagar 1.800 más en cotizaciones en 2028 de lo que está pagando hoy. Así hasta plantear subidas de impuestos que llegan a duplicar la cuota de autónomo actual».

«Es decir, que el Gobierno se ha propuesto acabar con los autónomos, con los pequeños empresarios. Y ¿por qué lo hacen? Porque quizás son sinónimo de libertad, de innovación, de no dependencia del poder político», ha denunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

No obstante, aún hay sitio para la esperanza. El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, está pidiendo a PP, Vox y Junts que el Congreso de los Diputados tumbe este nuevo esquema de cotizaciones si llega así a las Cortes.

«Me atrevería a decir ya que el Congreso lo va a tumbar. Ayer mismo mantuvimos conversaciones con el Partido Popular, con Vox y con Junts y a lo largo del día de hoy vamos a hablar con otros grupos parlamentarios y es el momento de que los partidos políticos se retraten. Desde luego, el Real Decreto que el Gobierno elabore no va a llevar nuestro aval. Y espero que tampoco tenga el aval del Congreso», ha dicho Amor en declaraciones a Telecinco.

«Yo entiendo que los datos macroeconómicos están ahí, pero no pueden nublar que los autónomos cada vez están viviendo una situación más complicada. Subir en los próximos años a quien gana 4.000 euros al año, 600 euros en cotizaciones, y que llega a 7.500 euros en los próximos tres años, eso es un sablazo y los autónomos no lo pueden soportar», ha alertado.