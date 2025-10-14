La solución a tus problemas con el Wi-Fi de casa está en Amazon ¡y súper rebajada!

El modelo TL-WPA8631 ofrece velocidades de hasta 1300 Mb e incluye 3 puertos para conectarte a internet por cable. ¡Aprovecha este descuento del 29%!

Los 10 mejores cables HDMI del 2024: recomendaciones y preguntas frecuentes

PLC TP-Link TL-WPA8631
PLC TP-Link TL-WPA8631

Seguro que estás teniendo problemas para que el Wi-Fi cubra toda tu casa. Hay habitaciones a las que no llega bien y es de lo más tedioso. Lo bueno es que se puede solucionar sin tener que hacer instalaciones complicadas, basta con hacerte con el PLC TP-Link TL-WPA8631, y listo. Este aparato se conecta al enchufe y lleva la red donde quieras, creando una enorme malla Wi-Fi que da una conexión estable, facilitando una mejor conexión por cable y con una configuración tan simple como pulsar un botón. Ah, y ahora está rebajado de casi 125 € a 88 €.

Un PLC fácil de utilizar, de una marca fiable y que va a solventar tus problemas de falta de cobertura Wi-Fi en casa. No importa que tengas varias plantas o un piso gigante, porque lleva la red a través de la corriente eléctrica y garantiza una conexión tan estable como rápida.

Por qué lo recomendamos

  • Alcanza los 1300 Mbps por cable y hasta 867 Mb por Wi-Fi 5 GHz.
  • Crea una malla Wi-Fi que mantiene la máxima cobertura en todos los puntos.
  • Copia el nombre y la clave de tu router con solo pulsar un botón para que sea más fácil configurarlo.
  • Se puede ampliar fácilmente con solo añadir más PLC del mismo tipo.

PLC TP-Link TL-WPA8631

PLC TP-Link TL-WPA8631

La razón por la que el PLC TP-Link TL-WPA8631 te va a enamorar es porque va a ampliar la red Wi-Fi por toda tu casa sin que pierdas enchufes, ni velocidad, ni estabilidad, y porque configurarlo es tan simple como enchufarlo y pulsar un botón. Está pensado para superar 1 Gbps de velocidad por cable, conectar todo tipo de dispositivos a la vez y mantener la conexión estable incluso haciendo streamings en directo y viendo contenidos a 4K. No falla en ningún momento, y además cuenta con tres puertos RJ-45 para que goces de la mejor conexión por cable en la estancia, sin importar lo lejos que estés del router.

Si tienes una casa de varias plantas o un piso muy grande, es la solución perfecta para ampliar el alcance de tu red. De hecho, tiene la tecnología OneMesh con la que crea una malla Wi-Fi enorme que permite moverte de una habitación a otra sin perder señal en ningún momento. Es veloz, estable y muy fácil de usar.

Esto opinan quienes lo tienen

Porque es fácil de configuración, porque amplía muy bien la cobertura y porque tiene una buena relación calidad-precio. Por todo eso, las reseñas de usuarios de este PLC son tan positivas, como puedes ver aquí:

  • » Es tan sencillo de instalar como enchufarlos a la red eléctrica y automáticamente se emparejan. Se puede usar el Wi-Fi en toda la casa sin cortes y la conexión por red va bastante bien.»
  • «Fácil de configurar y de instalar. Trae un cable por lo que no necesita estar conectado directamente a la pared. Muy contento con esta compra.»
  • «Perfecto. TP-link no me ha defraudado nunca. Simplemente conectar y funcionando. Un 10.»

 

Aprovecha que está rebajado. Además, si eres miembro de Prime, ¡Amazon te garantiza el envío más rápido totalmente gratis!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping

Lo más visto en Okdiario

OkShopping Okdiario

Lo más visto en OkShopping

Lo más visto

Lo último en OkShopping