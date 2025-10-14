Mario Picazo activa todas las alarmas: un nuevo episodio de lluvias torrenciales llega a España y afectará a…

Un nuevo episodio de lluvias torrenciales llega a España y afectará a estas partes del país, según Mario Picazo. Este experto no duda en lanzar una seria advertencia ante lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Nos espera un marcado cambio de tiempo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas horas, dependiendo del lugar en el que vivimos, con algunos cambios destacados que pueden ser claves.

Picazo se adelanta a los demás y nos explica unos mapas del tiempo que parece que nos traen novedades destacadas. En este otoño en el que parecerá que tenemos por delante una serie de situaciones que pueden llegar a ser especialmente destacadas. Son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Son días de visualizar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede acabar siendo esencial. Todas las alarmas estarán activadas, Mario Picazo indica las zonas en las que va a llover sobre mojado, aumentando el riesgo que tenemos por delante.

Este pasado fin de semana, coincidiendo con la festividad de la Hispanidad, el país entero ha estado en alerta ante la llegada de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Afrontamos un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Son tiempos de ver llegar un marcado cambio de tendencia, después de un verano de altas temperaturas, las llamadas DANA son cada vez más frecuentes. Pasamos directamente de las altas temperaturas a un giro importante que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Es hora de apostar por una previsión del tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual. Cambiaremos un poco de tendencia con una serie de novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a unos cambios en los que todo es posible.

Las lluvias torrenciales parece que no se han marchado, sino que se quedan y lo han hecho de tal forma que tendremos que ver qué es lo que pasa en estos días que tenemos por delante y que acabarán siendo ejemplares.

Mario Picazo hace saltar todas las alarmas

Desde su canal de El Tiempo, Mario Picazo, no duda en hacer saltar todas las alarmas, lo que parece que nos espera es un destacado cambio de tendencia que puede advertirnos de que hay algunos cambios para los que quizás no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario.

Tal y como nos advierte este experto: «La inestabilidad del Mediterráneo tenderá a remitir a mediados de semana, dando paso a una nueva situación procedente del Atlántico. Entre el viernes y el domingo, un frente traerá lluvias, descenso térmico y un ambiente más otoñal en buena parte del país. Durante el sábado, el frente continuará su avance hacia el interior, con lluvias dispersas en el norte y oeste, y nubes más abundantes en el resto. En el Mediterráneo, la jornada será de transición, con algunas tormentas aisladas y lluvias residuales.

En Canarias, una pequeña borrasca podría dejar chubascos intermitentes y chaparrones intensos, sobre todo en las islas occidentales».

Lo peor podría estar a punto de llegar: «El domingo será el día más inestable del fin de semana. El frente atlántico alcanzará el nordeste peninsular y, al interaccionar con el Mediterráneo, podrá dejar precipitaciones más intensas en Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y el este de Aragón. Las lluvias se extenderán por buena parte de la mitad norte, con un ambiente más fresco y plenamente otoñal. Los acumulados más importantes volverán a concentrarse en la mitad este peninsular y en Baleares, donde llueve sobre mojado. La probabilidad de lluvias intensas podría provocar nuevas inundaciones. Con la entrada del frente atlántico, también se espera un descenso de temperaturas en el norte durante el fin de semana y al inicio de la próxima semana».

Las temperaturas seguirán por encima de lo que sería habitual: «Aunque poco a poco las temperaturas se han ido adaptando a los valores que deberíamos tener por estas fechas, se siguen registrando valores por encima de la media en muchas provincias, sobre todo del oeste de la península. El lunes las máximas van a estar entre 3ºC y 5ºC por encima de los valores normales para un 13 de octubre, en muchas capitales, con máximas de 30ºC o más en zonas del oeste de Andalucía y el sur de Extremadura. Más de lo mismo va a ocurrir el martes, cuando las temperaturas máximas se sitúen entre 25ºC y 30ºC o más en un buen número de capitales. Seguirán frescas en el este peninsular y Baleares, sobre todo debido a la abundante nubosidad, las precipitaciones y el viento. Canarias será de las pocas comunidades donde sus capitales experimenten noches tropicales, aunque en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla también se podrían registrar».