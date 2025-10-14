Llegan tormentas muy fuertes a esta zona y el METEOCAT avisa: «Especialmente…»

Tormentas muy fuertes llegan a esta zona, Meteocat avisa que llueve sobre mojado y puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Tendremos que empezar a prepararnos para lo que está a punto de llegar en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas horas. Estaremos muy pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser histórico.

Especialmente deberemos empezar a tener algunos detalles que acabarán marcando unos días en los que realmente todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta el tiempo podría acabar siendo lo que nos acompañará en unos días por lo que, habrá llegado el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Las alertas siguen estando activos por lo que habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia por lo que, habrá llegado la hora de saber qué puede pasar. El Meteocat no duda en apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave.

Meteocat avisa de lo que llega

Los expertos de Meteocat no dudan en apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave. Nos enfrentamos a una serie de situaciones que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia después de lo que hemos vivido en estas jornadas.

Tendremos que apostar claramente por un cambio de tendencia que Alice nos ha advertido. Las lluvias torrenciales que han afectado esta comunidad autónoma, no pueden dar más de una sorpresa inesperada, con algunas novedades a la hora de predecir el tiempo.

Al llover sobre mojado las alertas siguen activas ya que puede acabar siendo un problema para muchos que tienen en mente unos desplazamientos. Las carreteras y las vías de comunicación han quedado visiblemente afectadas por unas lluvias que han sobrepasado los 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

En Cataluña ha llovido más que en todo un año y lo ha hecho en unas horas y en unas zonas muy concretas. Por lo que, Meteocat no duda en lanzar una importante alerta en estos días que tenemos por delante.

Esta zona de Meteocat sigue en alerta ante la llegada de lluvias abundantes

Las lluvias abundantes pueden ser un problema, especialmente en estas partes del país en las que deberemos estar preparados para todo. Son días de apostar claramente por unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Las alarmas no se han desactivado, sino que siguen activadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes o muy fuertes y acompañados de tormenta, la primera mitad del día en zonas del litoral y prelitoral y la segunda mitad del día en los dos tercios occidentales. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso en el sur de Tarragona, en descenso en áreas del Pirineo y sin cambios en gran parte de la comunidad. Viento flojo, ocasionalmente moderado, del noreste en el litoral y flojo de dirección variable en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Probabilidad de chubascos localmente fuertes o muy fuertes y acompañados de tormenta, la primera mitad del día en zonas del litoral y prelitoral y la segunda mitad del día en los dos tercios occidentales».

La previsión para el resto de España mejora un poco más: «Se prevé que continúe la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares, donde se prolongará la inestabilidad, con tendencia lenta y gradual a disminuir. Se prevén desde primeras horas cielos nubosos con chubascos y tormentas en el medio y bajo Ebro, litorales valencianos y Baleares, en principio de menor intensidad que en días previos, salvo en Menorca, donde pueden ser localmente fuertes de madrugada. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en zonas dispersas del interior peninsular, con chubascos acompañados de alguna tormenta en interiores del tercio oriental peninsular, especialmente montaña, sin descartar del todo otras zonas de montaña. En el resto de zonas poco nuboso, aumentando la nubosidad media y alta por el sudoeste. En Canarias se prevé abundante nubosidad con predominio de nubes medias y altas, con una muy pequeña probabilidad de precipitaciones en las montañosas.

Probables nieblas matinales en los tercios norte y este, espesas y persistentes en el norte de Lugo, así como nieblas costeras en las Rías Gallegas. Posible calima en Canarias y sur de la Península. No se prevén grandes cambios en las temperaturas. Pueden darse heladas débiles en cumbres pirenaicas».

Siguiendo con la misma previsión hay algunos fenómenos y alertas que destacan: «En la Península y Baleares soplarán vientos del este y nordeste de flojos a moderados en litorales, con algún intervalo de fuerte en litorales del norte de Galicia y flojos variables en el interior, con predominio de componente este en horas centrales. En Canarias vientos flojos con tendencia a predominar componente norte en las orientales y oeste en las occidentales. Chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada en Menorca. Nieblas de madrugada y matinales en el norte de Lugo».