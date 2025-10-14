Jorge Rey avisa de que no estamos preparados para lo que llega a España después de la DANA

No estamos preparados para lo que llega a España después de la DANA, llega un cambio de tendencia que Jorge Rey se encarga de explicar en sus redes sociales. Este joven se ha convertido en viral desde que se adelanta a los demás y no duda en explicar qué es lo que nos está esperando en estos días en los que quizás deberemos empezar a pensar en un cambio de tendencia importante. Será el momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días en los que todo puede ser posible. Pensando en un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Habrá llegado el momento de apostar por esta previsión de un tiempo que parece que nos guarda más de una sorpresa del todo inesperada, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estas próximas horas. Un giro importante que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en unos días en los que realmente puede acabar generando más de una sorpresa. Esta previsión del tiempo puede dejarnos en shock ante lo que nos explica Jorge Rey.

Lo que llega a España después de la DANA

Sin duda alguna, deberemos estar preparados para lo que está por llegar, un importante cambio de tendencia que puede ser esencial y sin duda alguna, acabará marcando unas jornadas en las que todo puede ser posible. Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que serán claves en estas próximas jornadas.

Esta DANA puede acabar siendo una de las más persistentes de los últimos tiempos, con días y días en los que llueve sobre mojado, algo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Será mejor que nos preparemos para lo peor, lo que está por llegar, no es nada bueno.

España se prepara para unos días en los que todos tenemos en mente los efectos de una DANA que ha causado estragos en el Mediterráneo, pero lo peor, podría estar por llegar. Jorge Rey nos advierte en sus redes sociales que no debemos empezar a pensar en un cambio de tendencia importante. La previsión del tiempo de este joven, no deja lugar a dudas.

Jorge Rey nos advierte que no estamos preparados

Parece que pese a todas las alertas no estamos preparados para lo que llega, en este día, después de una semana o de unos días, dependiendo del punto de España en el que estemos en el que las alertas y las lluvias han sido abundantes. Estaremos pendientes de unos cambios que pueden llegar a ser significativos.

Las redes sociales de Jorge Rey arden al explicarnos una previsión que la AEMET parece que comparte. Estos expertos nos advierten de que las alertas seguirán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes y/o persistentes desde primeras horas en litorales desde norte de Alicante hasta Girona y, localmente muy fuertes, en Baleares. Por la tarde afectarán a zonas de Cataluña, del Pirineo y de la Ibérica. Nieblas vespertinas y nocturnas en el norte de Lugo».

Esta previsión del tiempo pone los pelos de punta: «Se prevé la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares, donde prolongará la inestabilidad, con tendencia lenta y gradual a disminuir. Se esperan desde primeras horas cielos nubosos con chubascos y tormentas en un amplio entorno del mar Balear, afectando a litorales de Cataluña y norte del Levante y a Baleares. Pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en litorales desde norte de Alicante hasta Girona y, localmente muy fuertes, en Baleares. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en zonas dispersas del interior peninsular, con chubascos y tormentas en montaña del centro y tercios norte y este, más intensos e incluso localmente fuertes en zonas de Cataluña, del Pirineo y de la Ibérica. En el resto de las zonas poco nuboso. En Canarias, cielos nubosos en los nortes y nubes altas y de evolución al sur. Probables nieblas matinales en el tercio norte y mitad este peninsulares y Baleares, así como nieblas costeras en las Rías Gallegas y nieblas vespertinas espesas en el norte de Lugo. Probable polvo en suspensión en Alborán, mitad sur peninsular y archipiélagos. Las temperaturas máximas tienden a descender en el extremo norte y litorales sudeste, aumentando en el interior de la mitad sur peninsular. En las mínimas predominarán los descensos. Puede darse alguna helada débil en cumbres pirenaicas».

Siguiendo con la misma previsión: «En la Península y Baleares soplará viento del este y nordeste de flojo a moderado en litorales y flojo variable en el interior, con predominio de componente norte en horas centrales. En Canarias soplará del este y nordeste flojo en las islas más orientales y flojo variable o de componente este en las montañosas».