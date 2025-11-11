Sale a la luz el trastorno que padece Jessica Bueno, concursante de ‘Supervivientes All Stars’

El pasado martes, 21 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes All Stars. Mediante la conexión de Tierra de Nadie, la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas. Además, se realizó el icónico juego de la Mesa de las tentaciones. De esta manera, los concursantes tuvieron que someterse a algún tipo de prueba o penitencia a cambio de una recompensa. En el caso de Jessica Bueno, la modelo tuvo que cortar su melena a cambio de un plato enorme de arroz con leche y de una hamburguesa gigante.

Pero, hubo un momento en concreto que ha causado mucha curiosidad en los espectadores. Y es que, cuando Laura Madrueño instó a la andaluza a oler el plato, ella le dijo que no podía. «No tengo olfato, no puedo oler», le explicó ella. Ante ello, algunas personas consideraron que podría haber estado atravesando alguna alergia o gripe. Pero, nada más lejos de la realidad. Hace dos años, durante su paso por GH VIP 8, la joven explicó qué trastorno tenía y cómo había tenido que aprender a vivir con ello. Realizamos un breve repaso de sus declaraciones.

Jessica Bueno ha contado que el trastorno, en su caso, es hereditario. Para ser más exactos, se llama anosmia congénita. «Se produce por un defecto del desarrollo de los bulbos olfatorios o por sustitución del epitelio olfatorio por epitelio respiratorio», según explican en el portal clínico Orphan.

Bueno no puede oler porque ha sido víctima de una alteración del recorrido olfativo. Una situación que se suele producir por varias causas, pero, en su caso, por un trastorno genético hereditario. Y es que, tal y como ella misma explicó, su madre también lo padece.

Lejos de victimizarse o tomarse mal la situación, la modelo se ha mostrado muy valiente y normaliza su caso. Jessica Bueno no puede oler, pero la vida la ha llevado a salir adelante sin este sentido. «Yo empecé a cocinar hace diez años porque tenía que cocinar para mi hijo. Llamaba a mi madre para las recetas e iba probando las comidas», comentó en el reality de Telecinco.

Jessica Bueno, líder en ‘Supervivientes All Stars’

Actualmente, la concursante de Supervivientes All Stars se desenvuelve perfectamente en la cocina, aunque no pueda oler sus platos. Y es que, ha aprendido a desenvolverse gracias al sentido del gusto. «Ahora sé lo que falta en los platos por el paladar», agregó. Pues, con la falta del olfato, su sentido del gusto se ha potenciado mucho más.

Actualmente, Jessica Bueno hace frente a la recta final de Supervivientes All Stars y lo hace como líder de esta semana. Una hazaña muy importante para ella. Pues, ha pasado de estar nominada, en varias ocasiones, ha ser inmune por sus propios méritos.