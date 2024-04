Jessica Bueno desvela el motivo por el que no puede ser madre junto a Luitingo

La vida de Jessica Bueno y Luitingo ha cambiado por completo desde que se convirtieran en amigos y compañeros de la casa de GH VIP 8. Lo que comenzó como una amistad y una conexión evidente ante las cámaras ha terminado en una de las parejas más consolidas, o al menos eso dice ella.

Pese a que solo llevan relación de apenas un par de meses, viven juntos y el cantante se ha mudado al norte de España, en concreto a Bilbao, donde la ex Miss Sevilla reside desde el año 2020. Allí llegó gracias al fichaje de Jota Peleteiro, su ex marido, por el Alavés, pero en este tiempo ha preferido quedarse allí por el bien de los dos hijos que tienen en común. Allí pueden ver a su padre y continuar con su vida como hasta ahora.

La pareja ha comenzado una relación en la que no quieren estar separados un solo segundo, pero ya piensan en el futuro pese a que llevan tan poco tiempo. Luitingo está convertido en una auténtico padrazo, lo que le está llevando a hablar incluso de planes de boda, algo que nadie esperaba.

«Me lo imaginaba bonito, pero no hasta este punto», reconoce en su videopocast Un cuento imperfecto, que se puede ver en Mitele. Eres la primera persona que respeta mi trabajo, mis sueños y que quiere verme brillar», dice completamente enamorada Jessica en unas palabras que no dejan nada bien a Kiko Rivera, Jota Peleteiro y Pablo Marqués, su ex parejas.

Esta compenetración es tan grande que él ya tiene un sueño de cómo sería su vida ideal junto a Bueno: «Me imagino con 20 niños». Ella, al escuchar este deseo, ha querido dejar claro que no podrá ser: «Yo tenía clarísimo que no iba a tener más hijos». Ella ya tiene tres hijos y se prefiere plantar ahí, ya que no tiene ninguna intención de ser madre de nuevo, aunque sea con una pareja nueva.

La andaluza tenía mucho miedo de dar el paso de comezar un noviazgo con el artista, ya que tiene claro que no quiere volver a pasar por un embarazo y que eso podrá hacer que en un futuro rompan. «Pensar que vamos a estar toda la vida juntos y que no voy a poder darte un hijo, pues me daba mucha pena», admite ante las cámaras.

¿Habrá boda de Jessica Bueno y Luitingo?

De nuevo el pasado de ella le hace ser mucho más prudente, ya que ella se casó por el juzgado en el año 2015 con el futbolista, es por eso que pretende que si se casa una segunda vez sea la definitiva. Para eso tendrá que estar muy segura de su decisión, ya que pretende que sea una ceremonia religiosa y que «sea para toda la vida».

Es por eso que los dos prefieren ser prudentes y esperar más tiempo, llegando a poner una fecha para comenzar a pensar en formalizar su relación y estar seguros de dar el paso: «Si de aquí a cinco años seguimos igual de bien…».