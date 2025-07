El mensaje de Andrea a Ábalos tras el chantaje de Cerdán: «Tú me dijiste que venía de parte del presidente»

«Tú me dijiste que venía de parte del presidente». Con estas palabras, Andrea de la Torre, ex de José Luis Ábalos, recordó al ex ministro que Santos Cerdán fue un enviado de Ferraz cuando acudió a su casa en febrero de 2024 para tratar de comprar su silencio y que dejara el PSOE.

OKDIARIO ha accedido a las conversaciones entre Ábalos y Andrea de la Torre en las que hablan sobre cómo contar la última reunión que tuvieron con Santos Cerdán.

El que fuera secretario de Organización del PSOE y que ahora está en prisión preventiva por el cobro de mordidas, acudió a su chalet de Rivas Vaciamadrid para negociar la salida de Ábalos de su escaño a cambio de beneficios. A continuación, la transcripción literal de esta conversación:

Andrea de la Torre: «Vas a decir lógicamente que el presidente tenía conocimiento, no? Yo sé que Santos fue el que te hablo de contratarte en esas empresas, pero tú me dijiste que venía de parte del presidente. Cuando te pregunten los medios no irás a decir que el presidente no tenía conocimiento, no?».

José Luis Ábalos: «Ya sólo debo pensar en mí».

Andrea de la Torre: «O es que en la grabación quedaba claro que la oferta era del presidente».

José Luis Ábalos: «No he escuchado la grabación».

Andrea de la Torre: «Bueno, en la grabación Santos te ofrecía dos contratos en empresas públicas y una columna, pero dejamos el móvil grabando porque venía de parte de Moncloa».

José Luis Ábalos: «No eran empresas públicas».

Andrea de la Torre: «Eran privadas ‘amigas’, que no sean públicas no quiere decir que la grabación no sea llamativa porque la contundencia de la que hablaron se cae. Es por eso que tiene valor informativo, si no no lo tendría».

José Luis Ábalos: «Claro que tiene interés».

Andrea de la Torre: «Sólo te ofrecieron eso, no?».

José Luis Ábalos: «Y gastos de defensa y presencia en tertulias de TV».

Cerdán: el negociador de Sánchez

Santos Cerdán es el gran negociador que ha utilizado Sánchez para la legislatura. El ex diputado navarro negoció con Junts, Bildu y PNV para lograr apoyos que llevaran a Pedro Sánchez a la Presidencia.

También intentó silenciar los escándalos de corrupción del PSOE en los tribunales y gracias a este papel se reunió con Ábalos y Koldo, a quienes conocía desde hace años. De hecho, fue Santos quien trajo a Koldo a Madrid y le colocó como chofer de Ábalos después de un intento fallido de que fuera escolta de Pedro Sánchez.

Ábalos y Santos Cerdán estuvieron hablando hasta el verano de 2024. La relación se tensó después de la visita a su casa que tuvo lugar seis meses antes, en la que intentó por todos los medios que Ábalos dejase su acta de diputado tras la detención de Koldo.

Ábalos: «Dijo que le costaba»

«Pedro Sánchez envió a Santos Cerdán a hacerme una oferta para que dejara mi escaño. Vino a mi casa mandatado por Sánchez y dijo que le costaba un mundo y que era muy duro para él hacer eso», explica Ábalos en una conversación con OKDIARIO.

Ábalos explica que ambos tenían una relación de amistad y que el problema de la detención de Koldo era más de Cerdán, puesto que el que fuera su asesor era su hombre de confianza.

El ex ministro declinó la oferta de Cerdán y le dijo: «Yo voy a ser diputado, voy a seguir de diputado, lo dije antes de que ofreciera nada, voy a seguir de diputado, vosotros decidís si diputado del Grupo Socialista o diputado del Grupo Mixto».

Cerdán durante su negociación enfadó a la ex novia del ministro que acabó abandonando la reunión. Andrea de la Torre salió de la misma y Ábalos se quedó a solas con él, que llegó a prometerle un sueldo de 90.000 euros anuales en tres consultoras, además de presencia en medios.

Cerdán en prisión

El juez del Tribunal Supremo ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Santos Cerdán atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, al considerar que ejercía un rol de cierta «preeminencia» en las supuestas corruptelas.

En un auto, el magistrado instructor considera que Cerdán «se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las (obras) adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacía llegar después a José Luis Ábalos y a Koldo García».