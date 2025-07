Soy dentista y éstas son las dos únicas pastas de dientes de Mercadona que apruebo

¿Alguna vez te has quedado sin saber cuál elegir entre las muchas pastas de dientes en Mercadona? Lo cierto es que la variedad es grande, y además no dejan de lanzar novedades, o también cuentan con muchas que resultan muy económicas. Sin embargo, para elegir bien nada como seguir el consejo de una dentista que en redes, se ha tomado la molestia de analizar las pastas que ofrece la cadena y se ha quedado de forma especial con dos. Su criterio: fórmulas eficaces, sin ingredientes dañinos y a precios imbatibles.

A la hora algo tan sencillo como un dentífrico, los consumidores nos vemos abrumados por la amplia variedad de opciones que encontramos en los supermercados: promesas de blancura, o de eliminación del sarro, las que protegen ante la sensibilidad dental o las que dejan el mejor aliento. A ello se le suman etiquetas repletas de palabras impronunciables y precios que en ocasiones superan los tres euros por tubo. En ese mar de opciones, es fácil caer en la trampa de elegir lo que espuma más o lo que blanquea más rápido, aunque eso signifique pasar por alto lo más importante: el auténtico cuidado de nuestra salud bucodental.

Y es que la mayoría de nosotros no lee la lista de ingredientes de la pasta dental como sí lo haríamos con una pizza congelada o una crema facial. ¿Quién pensaría que un componente habitual puede estar dañando nuestras encías poco a poco? Afortunadamente, hay quien sí se ha parado a mirar de cerca. Una dentista, con conocimiento y experiencia, ha revisado el surtido de pastas dentales de Mercadona y ha dado su veredicto: hay dos que sí merecen su confianza.

Las dos pastas de dientes que recomienda una dentista

Detrás de muchas pastas de dientes se esconde un componente poco conocido pero muy habitual: el Sodium Lauryl Sulfate, o SLS. Este agente espumante se encuentra también en champús, geles de ducha y productos de limpieza doméstica. Su función es generar esa espuma que nos da sensación de limpieza, pero en la boca puede resultar irritante, sobre todo si tienes encías sensibles o tendencia a sufrir aftas bucales.

La dentista en cuestión recomienda evitarlo, no sólo por sus posibles efectos negativos en nuestra salud bucal, sino también por su impacto ambiental: al enjuagar, parte de ese compuesto acaba en nuestros ríos y mares. Además, la ausencia de espuma no significa que la pasta limpie menos. De hecho, lo importante es el flúor, no las burbujas.

Así, tras haber visitado un Mercadona y haber visto la sección de pastas de dientes, la experta se ha quedado principalmente con dos pastas de dientes que aprueba sin dudarlo. Ambas tienen un precio inferior a 1,10 € y, según ella, son una opción segura, eficaz y asequible. Estas son:

Dentífrico Fresh Gel Deliplus menta extra refrescante (100 ml): 1,10 €

Dentífrico Anticaries Deliplus (100 ml): 1,05 €

¿Por qué estas y no las otras? Porque no contienen SLS, lo que las hace más amables con las mucosas bucales. Además, sí incluyen flúor en la cantidad recomendada por los profesionales (1.450 ppm), lo que las convierte en aliadas eficaces contra la caries. También destacan por tener un sabor suave y neutro, nada empalagoso ni agresivo, perfecto para el uso diario.

Cómo elegir bien tu pasta

Ahora que ya sabemos cuáles son las dos mejores pastas de dientes de Mercadona, podemos repasar también cuáles son las recomendaciones de expertos, como esta dentista, a la hora de elegir nuestro dentrífico.

Evita el SL S. Lee la lista de ingredientes con calma. Si aparece este compuesto, mejor busca otra opción.

S. Lee la lista de ingredientes con calma. Si aparece este compuesto, mejor busca otra opción. Busca flúor. Es el ingrediente clave para prevenir la caries y mantener el esmalte fuerte.

Es el ingrediente clave para prevenir la caries y mantener el esmalte fuerte. Desconfía de los milagros . Las pastas que prometen blanqueo exprés o protección total en 24 horas suelen incluir agentes abrasivos que pueden dañar los dientes más de lo que ayudan.

. Las pastas que prometen blanqueo exprés o protección total en 24 horas suelen incluir agentes abrasivos que pueden dañar los dientes más de lo que ayudan. Ten en cuenta tu sensibilidad. Si tienes encías delicadas, elige fórmulas suaves y sin aromas intensos como la menta fuerte.

Y, por supuesto, recuerda que la pasta de dientes es sólo una parte del cuidado bucal. Un buen cepillo (mejor si es de dureza media), el uso regular de hilo dental y visitas periódicas al dentista son imprescindibles para mantener una sonrisa sana.