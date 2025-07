¿Cuándo es la final del Mundial de Clubes 2025?

El Mundial de Clubes 2025 sigue avanzando a pasos agigantados y durante este pasado viernes 4 de julio ya se disputaron dos de los cuatro enfrentamientos de los cuartos de final del torneo intercontinental. Por un lado, el Fluminense venció por 2-1 Al hilal, mientras que el Chelsea también hizo los deberes y no falló ante el Palmeiras, por 1-2, con goles de Cole Palmer y Glay, que desequilibró la balanza a favor de su equipo tras el tanto del empate de Estevao, MVP del choque ante los ingleses.

Tras conocerse los dos primeros ganadores, el siguiente turno es para el Bayern-PSG, el choque por excelencia de la ronda eliminatoria, y del Real Madrid, que se jugará el pase ante el Borussia Dortmund. El equipo de Xabi Alonso arrancará su encuentro ante el club alemán a partir de las 21:00 horas, y que podrás seguir a través de las cámaras de Mediaset, en Telecinco.

Curiosamente, el técnico tolosarra no desveló quién será titular en la punta de ataque frente al Dormutnd: Mbappé o Gonzalo. «Mañana tendremos la última decisión, hay cosas que las tengo más decididas y esta es una que tengo con la puerta abierta. En las próximas horas perfilaremos el once».

Con la primera semifinal definida del Mundial de Clubes, que enfrentará a Fluminense y Chelsea, PSG, Bayern, Real Madrid y Dortmund pelearán por uno de los dos billetes hacia el penúltimo escalón del torneo intercontinental, que, curiosamente, finalizará el próximo domingo 13 de julio, con la gran final de la competición, que arrancará a partir de las 21:00 horas en España.

From an almost impossible angle, Estevao scores a stunning goal. His performance throughout the #FIFACWC has been truly impressive.#SuperiorPlayerofTheMatch#SuperiorisWorthPlayingFor pic.twitter.com/woMpLbratX

— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 5, 2025