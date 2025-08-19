Rashford defiende a Lamine Yamal ante las críticas por su conducta: «Es un chico de 18 años…»

Marcus Rashford debutó oficialmente con el Barcelona el pasado sábado en Mallorca. Disputó varios minutos en el tramo final de partido en Son Moix. No estuvo muy acertado, pero tampoco desentonó demasiado. Su adaptación a la Ciudad Condal va a poco a poco dentro del campo, pero con los compañeros ya es uno más. Unas declaraciones en una entrevista donde ha dejado clara su admiración por el talento que tiene Lamine Yamal a sus 18 años.

«No he jugado ni visto a nadie con el impacto que tiene Lamine Yamal en el juego con 18 años… Quizás solo Ronaldo Nazario, ‘El Fenómeno’. Es estimulante estar en un vestuario con tantos jugadores jóvenes. Me recuerda a cuando tenía su edad», comentó Marcus Rashford sobre Lamine Yamal, del que alucina jugando a su lado.

«Tener una influencia tan grande en el campo a una edad tan joven y con tanta regularidad es increíble. Lamine Yamal tiene una larga carrera por delante, y espero que mantenga su nivel y que siga progresando», añadió sobre Yamal, defendiéndolo también antes las críticas que recibe por su conducta fuera de los terrenos de juego. «Es un chico de 18 años siempre divertido, riéndose y soltando bromas».

«Sí, es un poco más difícil salir del banquillo porque no entras al ritmo del partido. Por supuesto, hay pequeños cambios, pequeñas diferencias que hacer, pero estoy seguro de que puedo adaptarme. Creo que sí, hay menos espacios en España, pero contra Mallorca fue un caso extremo, ¿sabes? Tuvieron a dos jugadores expulsados y pusieron todo en defensa. Pero no todos los partidos serán así», valoró su adaptación al juego en la Liga española el delantero inglés.

Unas declaraciones que Rashford ha concedido en una entrevista al Diario Sport: «¿Aprender catalán? Es difícil. Supongo que durante mi estancia aquí aprenderé un poco y espero que eso me ayude a entender mejor la cultura catalana, eso también es lo que deseo.»

«También pienso que en un club tan histórico, cada jugador cumple un papel pequeño. Sería fantástico para mí poder contribuir a esta historia. Pero, como dices, por ahora solo es una cesión, debo vivir el día a día, dar lo mejor de mí y disfrutar la aventura», valoró el delantero británico sobre su situación contractual en el Barça.

«Si no supieras su edad, pensarías que tiene 28 o 29 años porque es muy maduro y entiende perfectamente el juego… Juega a su ritmo y eso facilita el trabajo de los delanteros», culminó Rashford sobre la figura de Pedri.