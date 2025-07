No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, inevitablemente, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 1 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han visto cómo Bahar, durante las sesiones de terapia, ha comenzado a ser cada vez más consciente de que las actitudes violentas de su padre le han dejado demasiada huella. Más de lo que pudiese llegar a imaginar. Además, Çagla ha acudido a su cita con el doctor Tolga, mientras que Seren y Aziz por fin celebran su boda. El oficiante sufre una intoxicación, por lo que Doruk no duda un solo segundo en ofrecerse para cubrir ese puesto.

A pesar de ese gesto, lo cierto es que Efsun prefiere que otra persona se encargue de ese cometido. Todo ello mientras Timur se enfada muchísimo con Bahar por la presencia de Cem, que ha querido acompañar a su hermano en la celebración. Por si fuera poco, Efsun ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer de las suyas. ¿De qué forma? Apareciendo vestida de blanco en la boda. Por suerte, a Bahar se le ocurre una idea para tratar de solucionar el asunto a la mayor brevedad posible. Aunque se da por comenzada la celebración, lo cierto es que una emergencia acaba obligando a los asistentes a acudir a toda prisa al hospital. Es allí donde se lleva a cabo la ceremonia, aunque Timur se queda verdaderamente sorprendido al recibir una noticia que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 7 de julio?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo, después de que Rengin quisiese tender una trampa a Timur, se ha iniciado una investigación por presunta malversación de fondos en el hospital. Esto hace que Aziz y Seren se vean obligados a terminar su boda antes de lo que hubiesen previsto.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Rengin se anima a contar a Timur toda la verdad, por lo que éste le da un toque de atención por su comportamiento. Bahar cree que pasará la noche con Umay, pero una serie de visitas alteran de lleno la tranquilidad que había en el hogar. Hasta tal punto que se desarrolla un enfrentamiento entre Evren y Timur.

Por si fuera poco, vemos cómo Timur no duda en presionar a Bahar para que le facilite las grabaciones de su conversación con Efsun, pero es Evren quien acaba entregándoselas. Tras sufrir un desmayo, la protagonista de esta historia es ingresada en una habitación aislada del hospital. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.