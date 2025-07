Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado lunes 30 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han visto cómo Bahar ha conseguido su objetivo, que no era otro que Umay no descubriese los detalles de su noche de pasión con Evren. Además, la protagonista de esta historia ha comenzado a asistir a sesiones de terapia para tratar de superar, de una vez por todas, su complicado pasado. Efsun, Rengin y Bahar han comenzado los preparativos de la boda. Aun así, los planes de la diseñadora son tremendamente caros, por lo que Bahar da un paso más allá.

¿De qué forma? Iniciándose en el mundo de las redes sociales para tratar de sacar dinero. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Çagla se muestra cada vez más reacia a avanzar con Tolga, pero Bahar ha conseguido que su amiga se anime a pedirle una cita. Por si fuera poco, Rengin se ha quedado verdaderamente sorprendida y sin palabras al encontrar un botón de la chaqueta de Timur en casa de Efsun. Algo que no se esperaba y que le ha dejado completamente descolocada. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han visto cómo Aziz ha pedido a su madre volver a vivir con ella, al menos hasta la boda. Todo ello mientras las disputas entre Efsun y Seren continúan en aumento como consecuencia de los preparativos de la boda. Una complicada situación que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Renacer que se emite hoy, martes 1 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Bahar, durante las sesiones de terapia, comienza a ser consciente de que las actitudes violetas de su padre le han hecho más daño de lo que imaginaba. Çagla, por otro lado, ha acudido a su cita con el doctor Tolga.

Lejos de que todo quede ahí, finalmente, Seren y Aziz han celebrado su boda. Eso sí, el oficiante ha sufrido una preocupante intoxicación. Doruk se ha ofrecido como sustituto para cubrir su puesto, pero Efsun se muestra decidida a escoger a otra persona. Timur se enfada muchísimo con Bahar por la presencia de Cem, que ha acompañado a Evren a la ceremonia.

Efsun, de nuevo, hace de las suyas al aparecer vestida de blanco en la boda. Por fortuna, Bahar consigue ponerle solución. Durante la ceremonia, Timur se ve sorprendido al recibir una inesperada noticia. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.