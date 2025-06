No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular, que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 24 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Cem, finalmente, ha confesado a Evren y Bahar que, realmente, es un hacker. Y no solamente eso, sino que los hombres que no dudaron en disparar a su hermano pertenecían, en realidad, a una banda. Tras ello, se ha ofrecido a hackear y escuchar las llamadas de Timur y Efsun. Con ayuda de Parla, Umay ha conseguido acceder al móvil de su padre con la firme intención de ayudar a Cem.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores pudieron ver cómo Bahar ha conseguido su objetivo de hackear el teléfono móvil de Efsun sin que nadie la descubra. Así pues, llevan a cabo el plan de Cem para tratar de engañarlos y crear una cita entre los dos. Por lo tanto, consiguen esconder una cámara para lograr una ansiada confesión. Timur, tras descubrir la trampa de Bahar, estalla como nunca antes. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en prometer que hará lo que está en su mano para vengarse. Seren ha querido celebrar su despedida de soltera de forma tradicional, en contra de lo que su madre realmente deseaba. Umay, durante la fiesta, ha confesado a Parla el gran secreto que esconden su padre y Efsun. Un gesto verdaderamente sorprendente e impactante que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 30 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Bahar, contra todo pronóstico, ha logrado evitar que Umay descubra su noche de pasión con Evren. La protagonista de la historia ha empezado a asistir a sesiones de terapia para tratar de superar, cuanto antes, su pasado.

Efsun, Rengin y Bahar han comenzado a organizar los preparativos de la boda, pero los planes de la diseñadora son bastante caros. Por lo tanto, para tratar de conseguir ese dinero que necesita, Bahar toma la firme decisión de iniciarse en el mundo de las redes sociales. Çagla se muestra cada vez más reacia a avanzar con Tolga, pero Bahar ha conseguido que s uamiga le pida una cita.

Rengin se queda verdaderamente sin palabras al encontrar un botón de la chaqueta de Timur en casa de Efsun. Aziz, por su parte, ha hecho una firme petición a su madre: volver a vivir con ella, al menos hasta la boda. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.