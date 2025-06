No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 23 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo, justo después de que la conversación entre Timur y Efsun es escuchada, tiene un tenso y acalorado encuentro con Rengin y Bahar durante la fiesta del hospital. Lejos de que todo quede ahí, Timur aprovecha que en la sala solamente escucharon la voz de él para hacer una propuesta a Bahar. ¿En qué consiste, exactamente? En fingir que la conversación fue entre ellos dos. No obstante, a Rengin no le parece, ni de lejos, suficiente. Hasta tal punto que no duda en hacer una petición a Timur.

Y es que aproveche esta situación a como dé lugar para conseguir echar a Bahar del hospital a la mayor brevedad posible. ¡No quiere que le tiemble el pulso a la hora de hacerlo! Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Efsun, por su parte, ha querido organizar a Seren una despedida de soltera. Ella, en cambio, parece no mostrarse muy entusiasmada con la idea, ni muchísimo menos. Umay ha decidido avisar a Bahar de las intenciones de Timur y Rengin de echarla del hospital, mientras que el doctor Tolga, por su parte, ha iniciado sesiones individuales con los miembros del hospital. Es entonces cuando no duda un solo segundo en hacer una pregunta muy concreta a Evren, que hace que el cirujano reflexione como nunca sobre su relación con Bahar. Se trata de algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. ¡No es para menos!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 24 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Cem, finalmente, ha confesado a Evren y Bahar que es un hacker. Y no solamente eso, sino que los hombres que dispararon a su hermano pertenecían a una banda. Tras ello, se ofrece a hackear los teléfonos para escuchar las llamadas entre Timur y Efsun.

Umay, con ayuda de Parla, ha logrado acceder al móvil de su padre para tratar de ayudar a Cem. Bahar, por su parte, ha conseguido hackear el teléfono móvil de Efsun sin que nadie se dé cuenta. Así pues, siguen adelante con el plan de Cem para engañarlos y crear una cita entre ambos. Es más, esconden una cámara para captar la esperada confesión.

A pesar de los esfuerzos, Timur acaba descubriendo que Bahar les ha tendido una trampa, por lo que promete vengarse. Seren ha celebrado su despedida de soltera, en contra de lo que su madre esperaba. Durante la fiesta, Umay confiesa a Parla el gran secreto de su padre y Efsun. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:50 horas, en Antena 3.