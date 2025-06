Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta historia. ¡Y no es para menos! El pasado martes 17 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo, dadas las circunstancias, Aziz no puede evitar sentirse profundamente presionado. Tanto es así que da un toque de atención a Seren, calificándola de mala madre. Una situación verdaderamente tensa que va a tener consecuencias tremendamente complejas, y no es para menos. Timur se muestra cada vez más distante y frío con Rengin. Ella, después de todo lo que ha vivido en los últimos meses, empieza a reconocer que está al límite. Como nunca antes. ¡No puede más!

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo Evren ha prometido a Bahar que, a partir de ahora, va a ser completamente honesto y sincero con ella. Es más, le hace saber que sí que le dijo la verdad sobre la analítica, aunque lo hizo tarde por miedo a perderla para siempre. Por si fuera poco, ha confesado que está profundamente enamorado de ella y está dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para recuperarla. Efsun ha desvelado una crucial información que ha dejado profundamente descolocada a Bahar, y no es para menos. Lejos de que todo quede ahí, Timur y Efsun tiene una comprometida conversación durante la fiesta que se celebra en el hospital. Todo ello sin ser conscientes de que todos y cada uno de los asistentes están escuchando sus palabras. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 23 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo, justo después de que la conversación entre Timur y Efsun sea escuchada, el doctor mantiene un tenso desencuentro con Rengin y Bahar durante la fiesta del hospital. Algo que, sin lugar a dudas, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Timur aprovecha que en la sala únicamente han escuchado la voz de él para proponer a Bahar fingir que la conversación fue entre los dos. A pesar de todo, a Rengin no le parece suficiente y pide a Timur que haga hasta lo imposible para echar a Bahar, de una vez por todas, del hospital. Efsun organiza a Seren una despedida de soltera, a pesar de que a ella no le entusiasme la idea.

Umay no duda en avisar a Bahar que Rengin y Timur planean echarla del hospital. Todo ello mientras el doctor Tolga ha iniciado sesiones individuales con los miembros del hospital. Hasta tal punto que ha hecho una curiosa pregunta a Evren que le hace reflexionar sobre su vínculo con Bahar. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:50 horas, en Antena 3.