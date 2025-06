Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado lunes 16 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Evren no ha dudado un solo segundo en confesar a Bahar que, en realidad, tomó muchísimas pastillas. Pero no solo eso, sino que también alteró los resultados de la analítica, al entregar los de Cem. Por si fuera poco, el cirujano no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para mostrarse profundamente arrepentido por haberla engañado. Ella, en cambio, se ve incapaz de perdonarle.

Es más, no puede evitar sentirse profundamente decepcionada por no haberse sincerado con ella desde el principio. Dadas las circunstancias, a Bahar no le queda más remedio que romper su relación sentimental con Evren, a pesar de seguir profundamente enamorada de él. Lejos de que todo quede ahí, Bahar ha dado el importantísimo paso de disculparse con Çagla por no haber estado a su lado cuando más lo necesitaba. Así pues, las dos han decidido solucionar sus problemas de una vez por todas. Después de esta reconciliación, la doctora no ha dudado un solo segundo en acompañar a su amiga a un local de citas a ciegas. En cuanto a Seren, somos testigos de cómo tiene una aparatosa caída por las escaleras de su casa al intentar escapar de un ladrón. Por fortuna, tanto ella como sus bebés se encuentran en perfecto estado y no corren peligro.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 17 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo Aziz no puede evitar sentirse profundamente presionado por la situación. Es más, no tarda en señalar a Seren, acusándola de ser una mala madre. Todo ello mientras Timur se muestra cada vez más frío y distante con Rengin.

Ella, por su parte, comienza a estar al límite. Evren no duda en prometer a Bahar que, a partir de ahora, va a ser completamente sincero con ella. Además, le confirma que le dijo la verdad sobre la analítica, aunque lo hizo más tarde de lo esperado porque tenía miedo de perderla para siempre.

Todo ello mientras le recuerda que está profundamente enamorado de ella. Efsun, por su parte, desvela una importantísima información que deja a Bahar completamente descolocada. Por si fuera poco, Timur y Efsun tienen una comprometida conversación en una fiesta del hospital, sin ser conscientes de que todo el mundo les está escuchando. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.