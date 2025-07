El Barcelona presume de club «ético y responsable» tras haber pagado a Negreira 17 años

El Barcelona ha sacado pecho de ser un club histórico, en lo que a ética y responsabilidad se refiere, al haberse convertido en el primero en lograr los dos máximos certificados en materia de compliance. Todo, pese a que su presidente, Joan Laporta, fue uno de los que contribuyó a pagar a José María Enríquez Negreira en esos 17 años en los que, mínimo, estuvo a sueldo de la entidad catalana.

El club ha emitido un comunicado en el que resaltan que los certificados ISO 37301:2021 y UNE 19601:2017, emitidos por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), suponen «dos herramientas clave para reforzar la confianza de sus socios y socias». Desde el club, resaltan ser «la primera organización deportiva del Estado, incluyendo entes federativos y reguladores, en alcanzar los máximos niveles en materia de compliance», algo que «verifica el compromiso» que tienen con la «implementación de una cultura ética y responsable dentro de su modelo de gobernanza, en línea con el Código Ético del Club».

De esta manera, el conjunto azulgrana saca pecho por su buena conducta ética, mientras que todavía están siendo investigados por los pagos que realizaron al ex vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, hasta 2018. En esa época, en la que el compliance no les importaba mucho, le abonaron un total de 8,4 millones de euros, por unos presuntos informes de los que aún no hay constancia.

El Barcelona está inmerso en el mayor escándalo de la historia del deporte que probablemente se haya dado a nivel mundial. Aunque aún está en fase de instrucción, el club está acusado de un delito de corrupción deportiva continuada, junto a los presidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell. A Laporta se le intentó imputar también, puesto que durante su primera etapa en la presidencia fue el encargado de continuar esos pagos e incluso incrementarlos. Sin embargo, no fue posible no porque se considerara que no había delito, sino porque había prescrito.

La falta de ética del Barcelona con Negreira

Ahora, además, señalan que el club cuenta «desde 2016 con un Área de Compliance encargada de prevenir, detectar y gestionar los riesgos, principalmente de ámbito penal, que pudieran derivar en una responsabilidad penal para el Club como persona jurídica a consecuencia de su actividad ordinaria». Por lo que fuera, desde 2016 hasta 2018 no detectaron que los pagos a Negreira pudieran suponer consecuencias legales para la entidad. Además, después no fueron capaces de detectarlos, puesto que tuvo que ser Hacienda quien pidiera cuentas al respecto, antes de judicializar el caso.

«Este marco de gobernanza contribuye a reforzar la confianza de los socios y socias, quienes pueden tener la certeza de que el Club actúa con rigor, integridad y responsabilidad en todos los ámbitos. Además, genera seguridad y credibilidad entre las personas trabajadoras, patrocinadores, instituciones y la sociedad en general, consolidando el compromiso del FC Barcelona con una forma de actuar ejemplar, dentro y fuera del terreno de juego. Con este reconocimiento, el Club consolida su liderazgo institucional y se posiciona como un modelo transparente, responsable y comprometido con la ética», finaliza el comunicado emitido por el Barcelona.