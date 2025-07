No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. De hecho, cada vez son más los solteros que no dudan un solo segundo en poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. Recientemente, en una de las nuevas entregas de First Dates en Cuatro, pudimos conocer a Marta, una enfermera de 50 años que llegaba desde Madrid. Y lo hacía decidida a conocer a alguien especial: «Vi a Gabriel en un programa y me encantó. Su forma de ser me encantó, vi que era un hombre con carácter y decidido. Además, tenemos los dos profesiones vocacionales». Pero si hay algo que le llamó la atención de él fue su pasión por una reconocida artista italiana como es Laura Pausini.

«Creo que un hombre que le gusta Laura Pausini tiene que ser un romántico. Espero no equivocarme», comentó al equipo de First Dates. Además, reconoció que había visto, en más de una ocasión, la cita que Gabriel tuvo en el programa. «Se lo he ido enseñando a mis amigas y compañeras de trabajo para presumir de él. Estoy ilusionada», explicó. El policía de 54 años de Castellón llegó nervioso al restaurante, puesto que no tenía ni la menor idea de lo que le esperaba. Todo quedó en un segundo plano cuando tuvo la oportunidad de conocer a Marta: «Es muy guapa y una chica que se cuida». La madrileña también estaba encantada con él: «Está muy bien. Es tal como esperaba». Tras intercambiar unas primeras palabras, los solteros pasaron a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. No tardaron en empezar a hablar de sus vidas personales, concretamente de las relaciones a distancia.

«Yo siempre he pensado que el amor no tiene fronteras», explicó el soltero, mientras que ella fue más allá: «Yo pienso que hay que intentarlo». El policía quiso saber qué es lo que más había llamado la atención a Marta sobre él. La madrileña quiso tirar de sinceridad: «Pienso que tienes muchas cualidades. Me llamaste la atención por muchas cosas».

Lo que más sorprendió a Gabriel fue que su cita recordase todos y cada uno de los detalles de su anterior paso por First Dates: «Solo le faltaba la libreta, lo tenía todo memorizado». Ella, por su parte, hizo el siguiente comentario: «Tiene su puntito chulo que a las mujeres siempre nos gusta». Respecto a Laura Pausini, ella reconoció que empezó a escuchar su música al saber que a Gabriel le gustaba: «Llevo dos semanas escuchándola».

La complicidad entre ambos era más que evidente y aumentaba conforme la cita avanzaba. «Tiene un cuerpazo y eso es de valorar. Guapa, buen cuerpo, enfermera… ¡Qué más puedo pedir!», exclamó el soltero. En el reservado, los dos protagonizaron un romántico baile al ritmo de Laura Pausini. En la decisión final, los dos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita fuera del programa.