Raquel Morillas, de ‘GH 3’, 22 años después de su grave accidente: «Necesito ver mi cara normal»

Los fans de Gran Hermano seguro recordarán a Raquel Morillas, una de las concursantes más conocidas de la tercera edición del programa de convivencia. En la casa de Guadalix de la Sierra dejó claro que no se guardaba nada, algo que le sirvió para ser querida y odiada por igual por la audiencia, lo que la convirtió en la colaboradora perfecta. Tras su salida del reality, se convirtió en una estrella de la televisión, pero un accidente de tráfico en un coche descapotable le hizo perderlo todo de un día para otro. Actualmente, su vida está completamente alejada de los medios, siendo una de las muchas trabajadoras de la ONCE en toda España, aunque es muy activa en redes sociales, donde sigue opinando sobre muchos de los temas de la actualidad.

En junio del año 2003 la vida le sonreía y había encontrado el amor con Noemí Hungría, también concursante, pero un accidente en un coche descapotable le provocó graves heridas. Al volcar, los sistemas de protección son mucho menores que en un coche con techo, por lo que la cara de Raquel fue la peor parada. Desde entonces, la ex gran hermana tiene concedida una incapacidad del 41 %, teniendo especialmente afectado su lado izquierdo, donde ni oye ni puede ver.

La madrileña ha cambiado mucho y ahora mismo vive y trabaja en la localidad de Santa Pola, en Alicante, donde comparte su vida con Noah, su mujer. Desde 2019, es una de las miles de vendedoras de cupones de la ONCE que hay por España, intentando dar suerte a sus clientes desde su kiosco. Allí, haga frío o calor, Raquel está cada día.

En sus redes sociales ya quiso aparecer el pasado día tres de junio, cuando se cumplían los 22 años de aquel accidente, y dejó caer que le costaba mucho ver las fotos de la época en la que fue protagonista de la televisión. «22 años hace hoy del accidente que tuve de tráfico y tengo que decir que a pesar de todos los cambios que se produjeron en mi cara HOY ME SIENTO MEJOR QUE NUNCA. Gracias por darme una segunda oportunidad», decía en aquel momento junto a varias fotos de su época dorada.

Pese a que está muy contenta con su actual vida, también tiene malos momentos, algo que también ha contado en su cuenta de Instagram. «A veces necesito ver mi cara normal», es la frase que ha escrito en una foto de su cara en la que ha intentado, gracias a los filtros de la red social, disimular sus cicatrices.

Este bache ha llegado justo cuando ha querido contar una anécdota de las muchas que le ocurren durante sus largos turnos como vendedora de la ONCE. Según ha contado, una señora reconoció su cara, aunque no recordaba bien su nombre y lo que le había pasado, llegando a decirle que estaba muy cambiada.

Raquel, tan directa como es, no dudó en recordarle que había participado en televisión en programas como Gran Hermano, Día a día o A tu lado, pero que los cambios en su imagen se deben, especialmente, al accidente y al paso de los años. La señora no se sabe si, con buena o mala intención, se despidió de ella deseándole que se curase, pero rematando que «con el tiempo ha pasado», es posible que no.