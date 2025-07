Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir. El popular show de citas a ciegas continúa presentando a sus solteros, pues cada vez son más las personas que desean encontrar a su media naranja. De hecho, una de ellas ha sido Alba, una joven madrileña que acudió con el objetivo de encontrar un chico alto, alegre y comunicativo. Una serie de cualidades que se les está resistiendo. Por ello, la organización del formato quiso presentarle a Carlos, su cita. Un participante madrileño que se presentó como un hombre que nunca ha tenido problemas para ligar, pero que quiso vivir la experiencia del programa de primera mano.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada. Por ello, no dudaron en trasladarse hasta su mesa en el restaurante para conocerse mejor. Fue así, entre tema y tema, que los participantes descubrieron las numerosas cosas que tienen en común: estudian una carrera, disfrutan de la soltería y no tienen mucha experiencia en el amor. Sin embargo, aunque todo iba marchando a las mil maravillas entre los comensales, todo cambió cuando comenzaron a comer. De hecho, y para ser más exactos, cuando Carlos comenzó a probar su cena.

«Perdón, come como un cerdo. Se me cae la comida de la boca. Parezco un garrulo», avisó a Alba. Al principio, la madrileña se tomó su advertencia con humor. Pero, luego, no pudo evitar asombrarse al ver comer a su cita. Y es que, Carlos le explicó que le costaba comer con la boca cerrada debido a que ya se había acostumbrado a comer con la boca abierta.

«De pequeño llevaba brackets y tenía las paletas para fuera, por lo que me costaba mucho cerrar la boca. Así que siempre comía con la boca abierta», confesó. Ante ello, Alba intentó que el joven no se sintiese mal y le restó importancia. Pero, cuando estuvo a solas con el equipo de cámaras de First Dates se sinceró.

«Eso me ha dado asquillo. No es asco a malas, pero sí un poco de repelús», comentó. Asimismo, la soltera explicó que había estado muy nerviosa durante toda la cita. Por ello, no pudo responder a las constantes bromas que le hacía Carlos. Una situación un poco frustrante para ella.

Carlos sobre Alba, su cita de ‘First Dates’: «Parecía que estaba hablando con una señora de la parada de autobús»

Pero, precisamente, el nerviosismo de Alba fue un inconveniente para Carlos. «He echado un poco de menos que haya algo de tonteo. Es que no parecía que estuviese en una cita, parecía que estaba hablando con una señora de la parada de autobús», declaró el universitario.

Sin embargo, el soltero fue consciente de que ambos se encontraban en un programa de televisión. Por ello, y poniéndose bajo la piel de la chica, el madrileño confesó que le gustaría seguir conociéndola fuera de cámaras para comprobar cómo era realmente. Un «sí» rotundo a una segunda cita que fue acompañado por el de ella en la decisión final de First Dates.