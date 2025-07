Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Es un hecho que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 28 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Leyla termina confesando a Bahar que ella es la verdadera madre de Timur. Eso sí, le ha pedido que guarde el secreto. Algo que no ha cumplido, puesto que no ha tardado en hablar con Nevra. Ella se muestra asustada, puesto que no quiere que la verdad salga a la luz, bajo ningún concepto. Rengin habla con Parla respecto a su situación con Timur y lo ocurrido en la cena.

Así pues, como es de esperar, su hija no tiene ni idea de cómo gestionarlo. Leyla y Nevra tienen una tensa discusión sobre si contar la verdad, cuando Timur les interrumpe y crean una excusa sobre él y Bahar. Ella, por su parte, ha querido compartir el secreto con Evren, que se muestra profundamente dispuesto a escucharla. Aziz tiene una tensa discusión con Efsun para defender a su madre, después de escuchar cómo la criticaba. Junto a Seren, acaban pidiendo a Bahar ir a vivir con ella. Timur ha querido preguntar a Bahar por la discusión entre su madre y su tía, y ella trata de poner excusas. Rengin, por otro lado, pide a Timur que, de una vez por todas, recoja sus cosas de casa. Y todo con la firme intención de poner punto y final a su historia con él, para tratar de comenzar una nueva vida.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 29 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Bahar acude a casa de Efsun para ayudarla, pero ambas acaban teniendo una discusión, mientras que Nevra siente un fuerte dolor en el abdomen, por lo que acude a toda prisa al hospital. Durante la consulta, Rengin descubre que Nevra no es fértil.

Bahar se ha visto obligada a interrumpir una conferencia online de Evren, por la que Timur acaba escuchando la verdad de forma accidental. Parla decide abandonar su casa tras sentirse ignorada por su familia pero, por suerte, Timur llega a tiempo para impedirlo. Todo ello mientras Çagla descubre toda la verdad sobre Tolga.

En cuanto a Efsun, ha decidido interrumpir la cena familiar de Bahar para echar por tierra todas y cada una de las mentiras que habían contado. En plena discusión, Seren rompe aguas y comienza a dar a luz a sus bebés. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.