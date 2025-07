El enfado de la ex de Ábalos tras el chantaje de Cerdán: «Toda la izquierda merece saber de qué palo van»

«Toda la izquierda merece saber de qué palo van» fue la frase con la que la ex pareja sentimental de José Luis Ábalos, Andrea de la Torre, manifestó su indignación tras conocer los detalles de la reunión mantenida el 23 de febrero de 2024 entre el ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el ex ministro de Transportes.

En una serie de mensajes de WhatsApp a los que ha tenido acceso OKDIARIO, Andrea denunció el intento de chantaje perpetrado por Cerdán, quien, actuando «mandatado» por Pedro Sánchez, ofreció tres contratos por valor de 90.000 euros a cambio de que Ábalos dimitiese, entregara su acta de diputado y mantuviera silencio sobre el caso Koldo. A continuación, la transcripción del fragmento de la conversación:

Andrea de la Torre: «Yo creo que lo que te dije ayer no es ninguna locura. ¿Por qué no cuenta alguien tu última reunión?».

José Luis Ábalos: «Sin precipitaciones».

Andrea de la Torre: «Hace 17 meses, no es precipitado, es incluso lo opuesto. Ya queda claro que lo que pasó allí lo pueden saber varias personas. Basta con contarlo él un audio y que distorsionen la voz. Tú no eres el que queda mal, Justo lo contrario. Y creo que se merece saber toda a izquierda de qué palo van, la derecha ya lo tiene más claro que el agua».

La reunión en casa de Ábalos y Andrea

Los mensajes de Andrea y Ábalos se refieren a contar en los medios de comunicación el encuentro que tuvieron en su casa con Santos Cerdán en febrero de 2023.

Según las fuentes consultadas, la reunión transcurrió «sin comida ni bebida» y estuvo marcada por «bastante presión» hacia el ex ministro. La ex pareja del ex ministro ha revelado a través de mensajes que fue testigo directo de cómo Cerdán acudió inicialmente con una propuesta de que trabajase con «dos empresas amigas».

«Bueno, en la grabación Santos te ofrecía dos contratos en empresas públicas y una columna, pero dejamos el móvil grabando porque venía de parte de Moncloa», se puede leer en uno de los mensajes intercambiados entre Andrea y Ábalos.

La mujer ha expresado su convencimiento de que «toda la izquierda merece saber de qué palo van, la derecha ya lo tiene más claro que el agua», mostrando su determinación de hacer públicos los hechos a pesar de las presiones recibidas.

Amenazas y chantajes

Los mensajes revelan que Santos Cerdán no se limitó a ofrecer incentivos económicos, sino que también amenazó veladamente al ex ministro. Según las fuentes de OKDIARIO, Cerdán advirtió expresamente a Ábalos de que si no quería perder la protección que tenía «debía aceptar ese pacto».

Sin embargo, el ex ministro respondió de forma contundente que su «protección» residía precisamente en «ser miembro del Congreso de los Diputados» y que prefería mantener el aforamiento para que el caso pasara de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo.

«Si pensáis que con esto voy a dejar el escaño, lo lleváis claro», fue la rotunda respuesta de Ábalos.

La oferta de Cerdán incluía que el PSOE pagaría «todos los gastos legales» de su defensa, le garantizaría un empleo en una consultora afín y le aseguraba «presencia en tertulias de TV», además del compromiso de rehabilitarle políticamente si no resultaba condenado.

El chivatazo

Las revelaciones cobran especial gravedad al conocerse que Cerdán tenía información privilegiada sobre la investigación. En diciembre de 2023, dos meses antes de la detención de Koldo, el dirigente socialista le confesó: «A mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil».

Esta circunstancia pone en entredicho la versión oficial del PSOE sobre el desconocimiento de los hechos investigados. Koldo García había dejado dicho que Cerdán llevaba «un año y cuatro meses» sin cogerle el teléfono porque ya «sabía» que lo iban a imputar desde 2022.

Durante la conversación del 23 de febrero, ambos dirigentes hablaron «en voz baja», lo que sugiere que comentaron aspectos delicados «de forma velada», recurriendo al «lenguaje críptico» que caracteriza las comunicaciones de los protagonistas de este caso para evitar ser entendidos por personas ajenas.

Mordidas en obras públicas

La investigación de la UCO sitúa a Cerdán como figura central de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública que habría obtenido más de un millón de euros de constructoras como Acciona. El dirigente socialista habría gestionado estos pagos junto a Ábalos y Koldo García.