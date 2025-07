Ni Quim Torra ni Carles Puigdemont: éste es el ex presidente de Cataluña que más dinero público gasta al año

Aunque su etapa al frente de la Generalitat de Cataluña terminó hace ya casi una década, el nombre de Artur Mas sigue figurando en los informes oficiales. Esta vez no por una nueva intervención política, sino por encabezar el listado de ex presidentes que más recursos públicos han consumido en el último año. Según los datos del Portal de Transparencia, Mas destinó 41.877 euros en 2024 a su actividad como ex presidente de Cataluña, una cifra que, pese a haber bajado respecto al año anterior, sigue situándolo muy por encima del resto.

Ni Carles Puigdemont, a pesar de su notoriedad internacional, ni Quim Torra, con un perfil político todavía activo, han gastado tanto. De hecho, Puigdemont ha registrado un mínimo histórico debido a una baja médica de su principal colaborador. Otros como José Montilla o el recién incorporado Pere Aragonès se sitúan en una franja intermedia. Todos comparten algo: ninguno ha agotado el máximo presupuestario que permite la Generalitat, fijado en 60.000 euros anuales.

En función de la presencia pública que tengan, el gasto puede aumentar o ser más limitado. No olvidemos que una figura como la de Mas, o cualquier otro ex presidente de Cataluña puede hacer conferencias, viajes y otros cometidos derivados del cargo que ostentaron. Sin embargo, aunque todos han gastado menos que el año anterior, los contrastes entre ellos son notables.

El ex presidente de Cataluña que ha gastado más dinero público

Con un total de 41.877 euros gastados en 2024, Artur Mas (presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2010 y 2016) lidera claramente el ranking. La mayor parte del presupuesto fue para seguridad (15.000 euros), seguida de 12.200 euros dedicados a su videopodcast A favor de la política, donde ha entrevistado a figuras como Jordi Pujol. Además, Mas realizó un viaje institucional a China, donde participó en el 20º aniversario del grupo industrial catalán Relats y visitó la empresa Ficosa.

Carles Puigdemont, mínimos por causas médicas

El ex presidente Carles Puigdemont sin embargo, ha registrado un gasto de tan sólo 2.862 euros en 2024, debido a la baja médica de su principal colaborador, Josep Lluís Alay, durante siete meses. Esta ausencia redujo notablemente la actividad de su oficina. En contraste, en 2023 había consumido más de 18.000 euros. Además, su oficina no tiene gastos de alquiler ni seguridad, ya que Interior no le reconoce el dispositivo correspondiente al residir fuera del país.

José Montilla, el segundo que más ha gastado

Con 33.879 euros gastados, José Montilla (que fue presidente entre los años 2006 y 2010) se sitúa en segundo lugar. El ex presidente de Cataluña invirtió 15.684 euros en seguridad y el resto en gastos ordinarios, como mantenimiento de su página web (8.000 euros), prensa y ornamentos de oficina. Montilla sigue activo como consejero de Enagás y su oficina mantiene una importante labor documental desde 1979, incluyendo la creación de un archivo fotográfico y bibliográfico.

Lo que han gastado Pere Aragonès y Quim Torra

Tras dejar la presidencia en agosto, Pere Aragonès (presidente de la Generalitat entre 2021 y 2024) ha tenido apenas cuatro meses para activar su oficina. Aun así, ha gastado 18.160 euros, centrados en el diseño de su página web (5.324 euros), seguridad (8.541 euros) y formación (2.580 euros). Participó en un foro en Roma y se reunió con el lehendakari Urkullu y el expresident Montilla. Su oficina está ubicada en los Jardines de Pedralbes.

Su antecesor Quim Torra (presidente de la Generalitat entre 2018 y 2020) ha gastado en 2024 un total de 15.763 euros, de los cuales 8.000 fueron para seguridad y el resto para gastos ordinarios. La muerte de su esposa, Carola Miró, en mayo, le llevó a interrumpir su actividad institucional durante un tiempo. Su oficina se ha centrado en cuestiones básicas como alojamiento, desplazamientos y mantenimiento digital.

Un presupuesto que no se agota

La ley catalana establece un límite anual de 60.000 euros para cubrir los gastos derivados de la actividad institucional de los ex presidentes: seguridad, desplazamientos, conferencias y actos públicos. Ninguno de ellos ha alcanzado ese techo. Además, los costes estructurales como alquiler, suministros o mantenimiento de oficinas se pagan directamente desde la Presidencia de la Generalitat, por lo que no aparecen en las memorias individuales.

El caso especial de Pasqual Maragall

El ex presidente Pasqual Maragall no forma parte de este análisis. Desde 2020, el Govern le asigna directamente su dotación presupuestaria para cubrir sus necesidades personales y sociales, debido a la enfermedad de Alzheimer que padece. No mantiene una oficina como los demás, y por tanto, no presenta memorias comparables.

El repaso a las cifras deja claro que Artur Mas sigue siendo el ex presidente de Cataluña más activo y con mayor impacto presupuestario. Otros, como Pere Aragonès, están comenzando su nueva etapa, mientras que Puigdemont y Torra han reducido notablemente su perfil en 2024, ya sea por decisiones personales o circunstancias externas. Montilla, por su parte, mantiene una estructura sólida sin protagonismo político.

La pregunta, sin embargo, sigue ahí: ¿debería revisarse este modelo de financiación? En un contexto donde la transparencia y la eficiencia en el gasto público son cada vez más exigidas por la ciudadanía, tal vez ha llegado el momento de debatir si los recursos destinados a los ex presidentes se corresponden con su aportación institucional real.