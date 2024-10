El dineral que van a cobrar los ex diputados y ex senadores a partir de 2025

Un total de 119 ex diputados continúan recibiendo pensiones vitalicias, a pesar de que este tipo de ayudas fueron eliminadas en 2011. Estas pensiones, creadas en 2006, funcionan como un complemento a la jubilación o invalidez para aquellos que han estado al menos siete años en el Congreso o el Senado. La supresión de las pensiones no tuvo un efecto retroactivo, permitiendo que quienes ya las percibían en 2011 mantuvieran su derecho a cobrarlas. Las pensiones parlamentarias están diseñadas para equilibrar la diferencia entre la pensión ordinaria de un exdiputado y el máximo permitido por el sistema público de pensiones. En 2024, la pensión máxima es de 3.175 euros al mes, de forma que si un ex parlamentario recibe 2.000 euros de su pensión ordinaria, puede acceder a un complemento de hasta 1.175 euros.

Además de las pensiones, los miembros del Congreso y del Senado tienen derecho a indemnizaciones al dejar su cargo. Una de ellas se otorga al disolverse las Cortes Generales al final de la legislatura, pensada para compensar la falta de ingresos durante la transición. Otra indemnización es para aquellos que han ocupado el cargo por más de dos años, equivalente a una mensualidad por cada año servido, con un límite de 24 mensualidades. Cabe destacar que estas indemnizaciones son incompatibles con cualquier tipo de sueldo, ya sea público o privado.

Pensiones de los ex diputados y ex senadores en 2025

A pesar de la situación económica en España, el Presupuesto de las Cortes Generales ha asignado casi tres millones de euros para las pensiones de ex diputados y ex senadores en 2025, así como para ayudas a sus cónyuges viudos e hijos menores de 25 años.

La cantidad aprobada, 2.966.250 euros, es similar a las cuantías de 2022 y 2023, años en los que se gastó sólo una parte del presupuesto destinado. En 2022, se ejecutaron 2.567.069 euros (86,54%) y en 2023, 2.442.463 euros (82%).

Este año, se han destinado 805.258 euros al pago de pensiones, junto con 215.221 euros en ayudas económicas para ex parlamentarios y 268.382 euros para sus cónyuges o hijos.

Desde la reforma de 2011, los ex parlamentarios con un mandato de al menos siete años ya no reciben el complemento de pensión al jubilarse, pero aquellos que tenían derecho antes de la reforma siguen recibiendo pensiones.

Los ex diputados que cumplieron 55 años al momento de su cese, sin ingresos y que habían tenido actividad en el Congreso, mantenían su alta en la Seguridad Social para completar el periodo necesario de cotización.

Los beneficiarios actuales incluyen a figuras de varios partidos políticos, mientras que quienes no califican para pensiones pueden solicitar ayudas económicas, que se aprueban mediante una resolución consensuada por las Mesas del Congreso y del Senado.

Salarios y ayudas

Los sueldos de los diputados en el Congreso y el Senado español varían entre aproximadamente 56.000 y 100.000 euros anuales, dependiendo de sus responsabilidades y de la circunscripción a la que pertenecen. Además de sus salarios, los parlamentarios disfrutan de beneficios adicionales, como ayudas al transporte, dietas y dispositivos digitales que facilitan el ejercicio de su cargo, así como indemnizaciones.

El salario base de los diputados, conocido como retribución constitucional, es de 3.126,89 euros brutos mensuales, cifra que se incrementa con complementos según las funciones desempeñadas en el Congreso. A esta cantidad se suma una indemnización para cubrir gastos de actividad parlamentaria: 958,75 euros para los de Madrid y 2.008,61 euros para otras circunscripciones.

Así, los salarios anuales de los diputados oscilan entre 55.803,86 euros y 70.143,36 euros, a los que se añaden ayudas y dietas. Los cargos adicionales pueden elevar su sueldo total hasta alrededor de 100.000 euros brutos anuales.

Las retribuciones de los altos cargos también son significativas. Por ejemplo, el Secretario General del Congreso percibe un salario que supera los 6.229 euros mensuales, sumando complementos y gastos de representación. En el caso de los Secretarios Generales Adjuntos, su remuneración es similar, pero con diferentes complementos.

Las ayudas para transporte son también un aspecto importante de la retribución. Desde 2006, los diputados sin coche oficial disponen de una tarjeta personalizada para servicios de taxi en Madrid, con un límite de 3.000 euros anuales. Adicionalmente, reciben compensaciones diarias por viajes oficiales: 150 euros para el extranjero y 120 euros dentro de España.

Asimismo, los diputados pueden percibir indemnizaciones por cese tras la disolución del Congreso. Quienes no repiten escaño y hayan servido al menos dos años pueden solicitar una indemnización por cese, que consiste en una mensualidad de su asignación constitucional por cada año de mandato, hasta un máximo de 24 meses. Los altos cargos, sin embargo, no tienen derecho a esta indemnización.

Senadores

El Presidente del Senado percibe una asignación de 3.472,07 euros, junto con un complemento mensual de 5.068,51 euros. Los Vicepresidentes del Senado tienen asignada una retribución de 1.366,77 euros mensuales, además de un complemento de 3.097,32 euros, lo que refleja su papel clave en la dirección del Senado. Por otro lado, los Secretarios del Senado cuentan con una asignación de 1.067,18 euros y un complemento de 2.735,86 euros, lo que les permite desempeñar sus funciones administrativas de manera eficaz.