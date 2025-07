La Comisión Europea ha tomado la decisión de reducir el quinto pago de los fondos europeos que iban dirigidos a España en algo más de 1.000 millones de euros. El motivo de esta reducción de los fondos es que España no ha cumplido con algunas de las reformas que había prometido a Europa. En concreto, algunas de las reformas que no se han llevado a cabo, y con las que el Gobierno de Sánchez se había comprometido, son el impuesto del diésel y la compensación de los funcionarios que son interinos.

De esta forma, la aplicación del impuesto al diésel sigue en stand by y a la espera de una tramitación parlamentaria que no se lleva a cabo por la falta de apoyos, y que ha evitado que el diésel pueda equiparar su fiscalidad a la de la gasolina.

Una situación muy similar que ocurre con otras propuestas vinculadas a compensación de los funcionarios que son interinos, que incluyen atajar la elevada temporalidad de la Administración Pública y penalizar los abusos en la contratación de interinos. Así, pese a haber convertido en fijos a más de 365.000 trabajadores públicos eventuales, España no ha logrado prácticamente rebajar la tasa de temporalidad pública, que se mantiene en tasas cercanas al 30%, es decir, más del triple del 8% al que se había comprometido con Bruselas.

Como consecuencia de ello, la Comisión Europea ha restado 626 millones a España por no compensar correctamente a los funcionarios interinos y también ha penalizado a nuestro país con una cifra cercana a los 500 millones por no aprobar la subida fiscal del diésel.

Desde Bruselas se había autorizado el pago a España de algo más de 24.000 millones de euros a través de los Fondos Next Generation 2025, de los que 16.000 millones son préstamos y el resto se trata de 8.000 millones en subvenciones directas a la economía española.

Fuentes comunitarias afirmaron que hace un mes, la evaluación de la entrega de estos fondos se estaba llevando a cabo y que se estaba «colaborando estrechamente con las autoridades españolas» para desbloquear el pago lo antes posible.

No obstante, todavía no está todo perdido para el ejecutivo de Sánchez, ya que el Gobierno dispone ahora de un plazo de seis meses para cumplir con esas reformas que no ha cumplido y, por tanto, recibir el dinero correspondiente, que de momento España no ha conseguido.

Según los datos internos del Ministerio de Hacienda, una vez España reciba los 25.000 millones del quinto desembolso, el país habrá obtenido un total de 56.000 millones en transferencias, lo que supone un 70% del total previsto, y 16.000 millones en préstamos, aproximadamente un 20% del total. Para préstamos, cabe recordar que se incorporaron al Plan hace alrededor de un año.