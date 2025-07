Las prostitutas se mofan de la prohibición de Sánchez: «¿Cómo vigilarás la vida sexual de tus militantes?»

La asociación de prostitutas StopAbolición se ha mofado este lunes de la prohibición de Pedro Sánchez en el PSOE de consumir prostitución bajo riesgo de expulsión del partido. «¿Cómo vigilarás la vida sexual de tus militantes?», preguntan al presidente del Gobierno tras la implantación de una norma que contrasta con los casos de José Luis Ábalos o Tito Berni.

En un vídeo compartido a través de las redes sociales y con Laura -que se define como «trabajadora sexual»- como portavoz, la asociación StopAbolición ha dicho que con la norma de Sánchez, en el PSOE «será falta muy grave contratar servicios sexuales».

«No quiero hablar de tu oportunismo con normas modelistas en pleno verano, tras sus graves escándalos de corrupción», ha iniciado la representante de la asociación de prostitutas, para preguntar a continuación. «¿Cómo exactamente pretendes vigilar la vida sexual de tus militantes? Si algún día haces una ley similar para España, como ya has intentado, ¿impondrás la vigilancia de mi vida sexual y la de los españoles?», han preguntado a Pedro Sánchez.

La asociación ironiza con las medidas del PSOE para atajar los casos de prostitución previos en el partido y muestra su estupefacción con que la formación defienda «un modelo social que luche por la desaparición de las causas que llevan a las mujeres a prostituirse». «¿Cómo exactamente ayuda a eliminar las causas que llevan al trabajo sexual a muchas mujeres que se persiga a los clientes de tu partido?», han añadido, en un comunicado.

De forma reiterada y «por enésima vez», desde la asociación StopAbolición preguntan a Sánchez. «¿Cuándo vais a escuchar a las trabajadoras sexuales?» Además, retratan al Gobierno mencionando «las graves consecuencias de las leyes criminalizadoras de Francia, Suecia e Irlanda», que «harían a cualquier político reflexionar». «Todos los grupos menos el tuyo ya lo han hecho. Pregunta a tus socios de Gobierno, no te quedes solo», instan al líder del PSOE.

Por último, desde esta asociación de prostitutas piden al presidente del Gobierno de España que no se aferre «al voto fácil». «No mezcles, no manipules. Muchas vidas como la mía se verán afectadas sin razón. Robar dinero en mordidas es ilegítimo y un delito grave. Pactar un encuentro sexual por dinero entre adultos no lo es», le indica la representante de StopAbolición, haciendo mención al caso que ha provocado el ingreso en prisión del hasta hace unas semanas su número 3 en el PSOE, Santos Cerdán.

La regla antiputeros del PSOE

Pedro Sánchez anunció el pasado viernes, en un acto improvisado con las mujeres del PSOE, que aprobará en los estatutos del partido la inclusión de una norma de expulsión a cualquier militante que consuma prostitución. La medida se incluye entre las reglas de un partido político que presume de ser abolicionista de «todas las formas de proxenetismo» a pesar de casos como los de la FAFFE, Tito Berni o la propia trama Koldo.

El presidente del Gobierno hizo hincapié en el compromiso del PSOE con la abolición de la prostitución, en una maniobra llamada a atajar el desencanto, sobre todo de las mujeres del partido, por los casos de prostitución relacionados con el ex ministro y ex secretario de Organización, José Luis Ábalos; y el asesor de éste, Koldo García, que hablaban de repartirse mujeres para un fin de semana y organizaron una fiesta con «señoritas» en el Parador de Teruel, en el que dejaron destrozada la suite principal. Además, el sucesor de Ábalos como mano derecha de Sánchez en la formación, Santos Cerdán, enchufó a una prostituta rumana, Nicoleta, en la empresa pública Emfesa.