No es la Concha: la playa del País Vasco que ha conquistado a Bruce Springsteen

Bruce Springsteen es un enamorado del País Vasco, lo hemos visto hace poco hacer una parada en su gira mundial en San Sebastián. No es casualidad que elija esta ubicación, sino que forma parte de una serie de elementos que han acabado dando lugar a unas novedades que pueden ser claves. Estamos ante una playa que sin duda alguna acabará siendo la que marcará unos días en los que debemos escaparnos al lugar que ha conquistado a este genio de la música.

El jefe se ha pasado unos días de concierto en el norte y lo ha hecho sin perder de vista una ubicación que le debe traer muchos recuerdos. No sólo por ser un lugar de paso con su banda de toda la vida, sino que también ha compartido alguna que otra novedad destacada. Es un conocedor nato de cada parte del país que visita, no duda en preguntar a los lugareños, pero también al ser consciente de lo que tenemos por delante. Un verano en el que la playa cobrará protagonismo y en especial está del País Vasco que no podemos dejar de visitar y quizás ni conocemos.

La Concha no es la playa que ha conquistado a este músico

La riqueza de paisajes del País Vasco es enorme. Viajamos al norte para sentir el abrazo de una naturaleza que es imparable. Es la razón de ser de unos y de otros, aporta energía y nos regala unas imágenes que son realmente sorprendentes.

En busca de un poco más de fresco o de una gastronomía que impresiona. Cualquier excusa es buena para sumergirnos en una gama de sabores y de elementos que enamora y no sólo a los españoles, sino que medio mundo no duda en venir aquí.

Empezando por un genio de la música que decidió apostar por San Sebastián. No sólo en un solo concierto, sino que han sido varios los que les han permitido descubrir en primera persona este lugar tan especial de España. La realidad es que está cerca de una playa que impresiona.

Hay que visitar La Concha, es posiblemente, una de las mejores playas de nuestro país, pero no es la única que despierta un interés enorme entre los amantes de la naturaleza. Este lugar que nos ha descubierto Bruce Springsteen es uno de los que van a querer ver esta temporada.

Bruce Springsteen es un apasionado de esta playa del País Vasco

Hay una playa del País Vasco que ha conquistado a más de un famoso, pero en este caso nos la descubre un Bruce Springsteen que hace poco ha estado en ella. Aunque los días en los que estuvo no eran de los de refugiarse por calor asfixiante si que era el mejor momento del año para pasear por ella.

El blog de San Sebastián Tour nos descubre una playa de lo más especial: «La Playa de Ondarreta, por su ubicación, por sus aguas y por las actividades que ofrece es el lugar ideal para las familias, pero también para quienes buscan un poco de aventura o relajarse sobre la arena. Se encuentra al abrigo del Monte Igeldo y a los pies del Palacio Miramar, en plena Bahia de la Concha. Ondarreta es la más desconocida de las tres playas de la ciudad, y por lo tanto, la menos ocupada en épocas estivales. Este hecho la convierte en el lugar ideal si tienes niños/as. Además, tiene un parque infantil en la propia arena, lo que hará las delicias del público infantil».

Siguiendo con la misma explicación: «Si buscas la tranquilidad de tumbarte al sol, con más de medio kilómetro de largo y más de 100 metros de ancho repletos de arena fina y dorada, la playa de Ondarreta es el lugar idóneo para ello. Pero, si por el contrario, eres una persona aventurera a la que le divierten los deportes, esta playa también te ofrece muchas posibilidades como el alquiler de canoas. Además, el volley-playa, la pala o el futbol son verdaderos clásicos de esta playa. Y si lo que de verdad te gusta es zambullirte en el mar y disfrutar de un buen baño, Ondarreta es el lugar perfecto para ello. Su oleaje moderado te permitirá disfrutar del mar y nadar hasta la Isla Santa Clara, un pequeño paraíso de aguas cristalinas ubicada en el centro de la Bahía de La Concha. No sin antes hacer un pequeño descanso en el gabarrón y tirarte por su tobogán. Asimismo, se trata de una playa muy bien equipada con los típicos toldos blanquiazules que puedes alquilar, y que le dan un toque vintage a la playa. También tiene vestuarios y duchas para que puedas disfrutar al máximo de la arena y el mar, y salir como un pincel para conocer el barrio del Antiguo, comer en cualquiera de los restaurantes de la zona o pasear por todo el paseo hasta El Peine del Viento».